BAFTA 2018: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a fost desemnat cel mai bun film

Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, a fost marele castigator al galei premiilor BAFTA care a avut loc, duminica seara, la Londra. Pelicula a primit cinci trofee, intre care la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun scenariu” si „cea mai buna actrita”.

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", regizat de Martin McDonagh, a fost marele invingator la cea de-a 71-a editie a galei BAFTA, organizata duminica seara la Londra, unde aceasta pelicula a castigat cinci trofee, inclusiv la categoriile "cel mai bun film" si "cel mai bun film…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a castigat cinci trofee la gala BAFTA, duminica seara, la Londra, dupa ce s-a impus inclusiv la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun scenariu original" si "cea mai buna actrita in rol principal". Prezentam mai jos lista completa a trofeelor…

- Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a fost marele castigator la gala premiilor industriei de film britanice (BAFTA), unde a fost recompensat cu cinci trofee, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj si cel mai bun lungmetraj britanic, potrivit bbc.com.

- Lungmetrajul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, a fost marele castigator al galei premiilor BAFTA care a avut loc, duminica seara, la Londra. Pelicula a primit cinci trofee, intre care la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun scenariu” si „cea mai buna actrita”.Campaniile…

- Cineastul mexican Guillermo del Toro a fost recompensat cu premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor, gratie celui mai recent film al sau, "The Shape Of Water", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. …

- Starul britanic Gary Oldman a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Darkest Hour", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit contului de Facebook…

- Cineastul mexican Guillermo del Toro a fost recompensat cu premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor, gratie celui mai recent film al sau, "The Shape Of Water", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC.La…

- Frances McDormand a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, relateaza…

- Frances McDormand a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, relateaza…

- Starul britanic Gary Oldman a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Darkest Hour", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit contului de Facebook…

- Allison Janney a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "I, Tonya", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. La aceasta categorie au concurat Allison…

- Americanul Sam Rockwell a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC.…

- Lungmetrajul "The Handmaiden", regizat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC preluat de agerpres. La aceasta…

- La categoria "cel mai bun film britanic" au concurat productiile cinematografice "Darkest Hour", "The Death Of Stalin", "God's Own Country", "Lady Macbeth", "Paddington 2" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" , regizat de cineastul Martin McDonagh, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. …

- Luni, 18 februarie 2018, are loc editia cu numarul 71 a ceremoniei de decernare a Premiilor BAFTA, conferite anual pentru realizari deosebite in cinematografie si televiziune de catre Academia Britanica de Film si Televiziune.Gala BAFTA se va desfasura la Royal Albert Hall din Londra si va fi prezentata,…

- Mexicanul Guillermo del Toro a fost recompensat la Los Angeles cu distinctia principala a Sindicatului regizorilor americani (DGA) in cadrul galei DGA Awards pentru filmul sau "The Shape of Water", favoritul celei de-a 90-a editii a Premiilor Oscar la care pelicula participa cu 13 nominalizari, relateaza…

- Academia Americana de Film a anuntat nominalizarile la premiile Oscar din acest an. Cele mai multe nominalizari – 13 la numar – le-a primit „The Shape of Water”, urmat de „Dunkirk”, care a fost nominalizat la 8 categorii si „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” cu 7 nominalizari. „Darkest Hour”…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre o femeie…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Pelicula „The Shape of Water”, regizata de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar, respectiv 13. Acestea includ categoriile „cel mai bun regizor”, „cea mai buna actrita in rol principal” si „cel mai bun film”. In plutonul imediat…

- „The Shape of Water”, filmul lui Guillermo del Toro, este lider la capitolul nominalizari. Pelicula a fost intrat, printre altele, in cursa pentru „Cel mai bun film” și „Cel mai bun regizor. Desigur, din urma vin filme apreciate de critici, precum „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”,…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre…

- „The Post”, regizat de Steven Spielberg, se numara intre productiile care au fost nominalizate la categoria „cel mai bun film” a premiilor Oscar 2018. Alaturi de „The Post”, au mai fost selectate: „Call me by your name”, de Luca Guadagnino, „Darkest Hour”, de Joe Wright, „Dunkirk”, de Christopher…

- Pelicula „The Shape of Water”, regizata de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar, la care Libanul se afla pentru prima data in cursa pentru „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza”.Lungmetrajul lui del…

- Alaturi de „The Post", au mai fost selectate: „Call me by your name", de Luca Guadagnino, „Darkest Hour", de Joe Wright, „Dunkirk", de Christopher Nolan, „Get Out", de Jordan Peele, „Lady Bird", de Greta Gerwig, „Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson, „The Shape of Water", de Guillermo del Toro,…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, si "The Post", de Steven Spielberg, se numara printre cele 9 lungmetraje nominalizate la editia de anul acesta a premiilor Oscar, care vor fi decernate pe 4 martie, la Los Angeles.

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water" este pe primul loc în topul nominalizErilor la premiile Oscar din 2018, intrând în cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, informeazE AFP xi Reuters. Ceremonia de nominalizare la premiile…

- Au fost dezvaluite nominalizarile la Premiile Oscar din 2018. Pe lista se regasesc filmele Dunkirk, The Shape of Water și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, dar și actori precum Thymothee Chalamet, Daniel Day-Lewis și Denzel Washington.

- Lungmetrajul fantasy "The Shape of Water", de Guillermo Del Toro, a primit premiul pentru cel mai bun film (Darryl F. Zanuck Award) la editia de anul acesta a galei Sindicatului producatorilor americani (Producers Guild of America, PGA), potrivit Variety....

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", o drama cu accente comice regizata de Martin McDonagh, a câstigat principalul trofeu - "cea mai buna distributie" - la gala de decernare a premiilor atribuite de Sindicatul Actorilor Americani (Screen Actors Guild -…

- Filmul fantasy "The Shape of Water", in regia lui Guillermo del Toro, a fost recompensat sambata seara cu premiul pentru cel mai bun film la gala Sindicatului Producatorilor Americani (PGA), plecand astfel din pozitia de favorit pentru premiile Oscar, a caror decernare este programata pentru 4 martie,…

- Peliculele "The Shape of Water" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" s-au numarat joi seara printre marii castigatori ai premiilor Critics' Choice Awards, care recompenseaza cele mai bune filme si seriale din 2017 - consolidandu-si astfel pozitia de favorite la Oscaruri, noteaza site-ul…

- Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild of America - DGA) a inclus joi o femeie, un mexican xi o persoanE de culoare pe lista nominalizErilor din 2018 care favorizeazE regizorii tineri xi debutanti, în detrimentul unor cineaxti consacrati precum Steven Spielberg, informeazE Reuters.…

- Nominalizarile la BAFTA Awards 2018, anuntate marti de Natalie Dormer si Letitia Wright, au provocat numeroase surprize. Pelicula „The Shape of Water” a lui Guillermo Del Toro porneste ca si favorita, aceasta punctand nu mai putin de 12 nominalzari. Ea este urmata de „Darkest Hour” si „Three Billboards…

- Lungmetrajul "God's Own Country", in care actorul roman Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost nominalizat marti la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, potrivit site-ului revistei Variety. La aceeasi categorie vor mai concura…

- Prezentam mai jos lista castigatorilor celei de-a 75-a editii a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Drama "Three Billboards Outside Ebbing,…

- Prezentam mai jos lista castigatorilor celei de-a 75-a editii a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Drama „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de…

- Guillermo del Toro a primit duminica seara, in cadrul celei de a 75-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor pentru filmul "The Shape of Water", informeaza AFP.Regizorul a concurat la aceasta categorie importanta cu nume mari precum Martin McDonagh ("Three Billboards…

- Guillermo del Toro a fost desemnat cel mai bun regizor, pentru filmul "The Shape of Water", la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata de Asociatia presei straine de la Hollywood duminica seara, la Los Angeles.

- La aceeasi categorie de premii, care au fost decernate sambata seara, au mai fost nominalizate lungmetrajele "Faces Places", de Agnes Varda, si "BPM (Beats Per Minute)", de Robin Campillo."Bacalaureat" spune povestea lui Romeo Aldea, medic intr-un oras mic din Transilvania, care depune…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Lungmetrajul "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari - sapte - la premiile Globul de Aur 2018, in timp ce productia HBO "Big Little Lies" conduce in categoriile dedicate televiziunii, cu sase selectii,...

- LISTA COMPLETA A FILMELOR NOMINAIZATE LA GLOBURILE DE AUR 2018: Cel mai bun film categoria drama: "Call Me By Your Name", "Dunkirk", "The Post", "Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", potrivit Agerpres. Cel mai bun film categoria musical sau comedie: "The Disaster Artist", "Get…

- Filmul “The Shape of Water” domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, urmate de “The Post” și “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu […]

- Filmul "The Shape of Water" domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, urmate de "The Post" și "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", cu cate șase. Miniserialul de televiziune "Big Little Lies" a obținut…

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP. La categoria cel mai bun film de drama au fost nominalizate filmele "Call Me By Your Name",…