- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", regizat de Martin McDonagh, a fost marele invingator la cea de-a 71-a editie a galei BAFTA, organizata duminica seara la Londra, unde aceasta pelicula a castigat cinci trofee, inclusiv la categoriile "cel mai bun film" si "cel mai bun film…

- Cineastul mexican Guillermo del Toro a fost recompensat cu premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor, gratie celui mai recent film al sau, "The Shape Of Water", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. …

- Frances McDormand a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, relateaza…

- Allison Janney a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "I, Tonya", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. La aceasta categorie au concurat Allison…

- Americanul Sam Rockwell a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC.…

- Lungmetrajul "The Handmaiden", regizat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC preluat de agerpres. La aceasta…

- Actrita Joanna Lumley, gazda galei BAFTA din 2018, a adus un omagiu miscarii Time's Up si a spus ca aceasta reprezinta o continuare a Miscarii Sufragetelor din urma cu un secol. In monologul de deschidere a ceremoniei, vedeta britanica a facut si cateva glume la adresa unora dintre starurile…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" , regizat de cineastul Martin McDonagh, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. …

- Luni, 18 februarie 2018, are loc editia cu numarul 71 a ceremoniei de decernare a Premiilor BAFTA, conferite anual pentru realizari deosebite in cinematografie si televiziune de catre Academia Britanica de Film si Televiziune.Gala BAFTA se va desfasura la Royal Albert Hall din Londra si va fi prezentata,…

- Traditionalul covor rosu va fi inlocuit cu unul negru la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, care va avea loc duminica seara la Londra, unde specialistii se asteapta ca numeroase staruri din industria cinematografica sa poarte tinute vestimentare negre, pentru a-si exprima…

- Actritele Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o si actorii Daniel Day-Lewis, Gary Oldman si Orlando Bloom se numara printre vedetele de prim rang care vor participa la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, au anuntat joi organizatorii evenimentului, citati de Press…

- Maestrii de ceremonie ai galei Premiilor Goya 2018, comicii Joaquin Reyes si Ernesto Sevilla, au dat startul galei de sambata seara, una dintre cele mai feministe si dominata de multilingvism,...

- Premiile Oscar se vor decerna pe 4 martie 2018. Filmul regizat de Guillermo del Toro, “The Shape of Water”, este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film.…

- Londra, 26 ian /Agerpres/ - Scoala nationala de film si televiziune din Marea Britanie va primi luna viitoare premiul BAFTA pentru contributia britanica la cinema, informeaza vineri Press Association. Scoala, în cadrul careia lucreaza regizori precum Lynne Ramsay si David Yates, este distinsa…

- Lista nominalizarilor la Premiile Grammy 2018 Daca Oscarurile sunt cele mai importante premii din industria cinematografica, in ceea ce priveste recunoasterea meritelor artistilor din muzica, Premiile Grammy reprezinta cele mai importante si apreciate trofee. Castigatorii Grammy 2017. Lista completa.…

- Unul din fondatorii "Corupția ucide", premiat de Forbes. Locuieste in Cluj Locuieste in Cluj-Napoca si este unul dintre fondatorii "Corupția ucide", grup civic ce s-a remarcat in ultimul timp pentru organizarea protestelor impotriva modificarii legilor Justitiei. Este vorba despre Florin Badița, unul…

- Au fost anunțate nominalizarile pentru premiile Oscar 2018. Anul acesta, pelicula lui Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, pare a fi preferata specialiștilor Academiei Americane de Film, fiind nominalizata la 13 categorii. In randul actorilor nominalizați se regasesc nume mari ale cinematografiei…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre o femeie…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Au fost dezvaluite nominalizarile la Premiile Oscar din 2018. Pe lista se regasesc filmele Dunkirk, The Shape of Water și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, dar și actori precum Thymothee Chalamet, Daniel Day-Lewis și Denzel Washington.

- Lungmetrajul „Transformers: The Last Knight“ a primit cele mai multe nominalizari la insolistele premii Zmeura de Aur, in timp ce nume precum Emma Watson, Jennifer Lawrence, Tom Cruise si Johnny Depp au fost trecute pe lista celor mai slabe prestatii actoricesti din 2017.

- Lungmetrajul "God's Own Country", în care actorul român Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost nominalizat marti la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, potrivit site-ului revistei Variety.

- Prezentam mai jos lista castigatorilor celei de-a 75-a editii a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Drama "Three Billboards Outside Ebbing,…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Lista scurta a celor noua lungmetraje eligibile pentru nominalizarea la Oscarul pentru cel mai bun film strain a fost anuntata joi seara, de Academia americana, institutia care decerneaza aceste premii.

- Filmul "The Shape of Water" domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018, cu nu mai putin de sapte nominalizari, urmate de "The Post" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", cu cate sase. Miniserialul de televiziune "Big Little Lies" a obtinut de asemenea cele mai multe nominalizari…

- Lungmetrajul "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari - sapte - la premiile Globul de Aur 2018, in timp ce productia HBO "Big Little Lies" conduce in categoriile dedicate televiziunii, cu sase selectii, informeaza hfpa.org.

- Lungmetrajul "God's Own Country", in care actorul roman Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost marele invingator la gala British Independent Film Awards (BIFA), ce a avut loc duminica seara la Londra, informeaza variety.com. Sursa foto: God's Own Country…

- Lungmetrajul suedez "The Square", de Ruben Ostlund, a fost, cu sase trofee, marele castigator la cea de-a 30-a gala a premiilor decernate de Academia de Film Europeana (EFA), organizata sambata seara, la Berlin, potrivit site-ului organizatorilor.

