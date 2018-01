Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Tinerii sunt chemați sa vina cu trenul tocmai pentru ca au gratuitate (data de PSD). "Ești student in Romania? VINO LA BUCUREȘTI! Știm ca ești in sesiune, dar hai cu trenul pana la București, pe tren poți invața, poți citi și, in același timp poți sa contribui la REVOLUȚIA GENERAȚIEI NOASTRE!…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor. De exemplu,…

- Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția de dezvoltare regionala Sud Muntenia, in calitate de partener și Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”- București, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Proiectul…

- La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.…

- 551 de locuri de munca figurau ieri, 3 ianuarie, ca fiind vacante in Spatiul Economic European, fiind oferite prin intermediul retelei EURES Romania. Conform datelor anunțate ieri de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, dintre cele 551 de locuri de munca, 164 sunt oferite de catre…

- Nu trebuie sa iesi din Romania ca sa gasesti peisaje rustice superbe, asemeni celor din Elvetia sau Franta. Le avem si noi. Si nu numai ca le avem, dar sunt cam de o suta de ori mai pitoresti. Am pregatit mai jos, o lista cu sase dintre...

- Am ajuns la finalul unui an complicat, complex, un an incarcat cu evenimente sociale, politice, culturale și sportive. A fost anul marcat de protestele #rezist, de decizii politice fara precedent și de dispariția unor personalitați marcante. Am plans și ne-am bucurat, am fost pesimiști sau optimiști…

- Locuri de munca in Jandarmeria Romana. Jandarmeria Romana scoate la concurs 151 de posturi de ofiter, subofiter si personal contractual prin incadrare directa. Jandarmeria Romana anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va incepe, in perioada ianuarie-martie 2018, procedurile de scoatere la concurs,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin reteaua EURES România, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot în agricultura, în Malta, pentru soferi de autobuz, si în Germania, scrie…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, dupa o intalnire cu absolventii de rezidentiat care nu au obtinut locuri in spitale, ca a cerut Colegiului Medicilor din Romania ca tinerii sa poata practica la cabinetele medicilor de familie sau la dispensare, activitatea lor fiind limitata.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot in agricultura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania.

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 939 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de ANOFM, in Portugalia sunt disponibile 330 de locuri de…

- Judecatorul roman, Cristi Danileț, anunta ca judecatorii si procurorii din toata Romania vor ieși astazi la protest. Ei vor manifesta, in fata instantelor, imbracati in robe, intre orele 12:00 si 13:00, fata de modificarile aduse la Legile Justitiei si Codurilor Penal si de Procedura Penala, a anuntat…

- Ministrul roman pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut vineri o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, la care s-a discutat despre evolutia remarcabila a parteneriatului economic si…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, considera ca ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, și-a depașit atribuțiile, "a dezinformat" și a instigat la "o ruptura in societatea romaneasca" atunci cand a afirmat ca este ingrijorat de pachetul legilor justiției…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, îi da o replica dura ambasadorului Canadei în România, Kevin Hamilton, dupa ce oficialul a spus ca țara sa, alaturi de alți parteneri internaționali, se arata îngrijorați de modificarile aduse Legilor…

- Aseara, in cadrul Galei Tenisului Romanesc, organizata de Federatia Romana de Tenis, Simona Halep, numarul 1 in clasamentul mondial, a fost desemnata cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017. Desi nu a putut fi prezent la eveniment, Horia Tecau, castigatorul turneului US Open la dublu, a…

- Mai multe țari din Uniunea Europeana ofera, in aceasta perioada, sute de locuri de munca pentru doritorii salajeni. Cele mai mult eposturi sunt in agricutura, la cules de zmeura și capșuni, ingrijire batrani, mecanici, sudori sau forjori. In Belgia se cauta un operator masina de indoit cu forma libera…

- Cel mai mare eveniment studențesc internațional din Romania, dedicat cercetarii științifice medicale iși va deschide porțile maine, 6 decembrie, ora 18, in incinta complexului Crystal Pallace Ballrooms (Calea Rahovei, nr 198A, Bucuresti).

- Ușor-ușor insa, discrepanța uriașa intre numarul de locuri de parcare disponibile și numarul de mașini pare ca se reduce, cel puțin in sectorul 4, acolo unde ADP-ul va construi 18 parcari etajate, din profile metalice. Veștile suna bine, mai ales ca, potrivit lui Marian Goleac, fiecare dintre aceste…

- „Marșul Ingerilor” este un eveniment prin care ne amintim de zecile de mii de copii care au murit in orfelinatele din Romania. Intalnirea de la Satu Mare va avea loc azi, 5 decembrie, la ora 18.00, la Turnul Pompierilor. „Satu Mare este al 2-lea oraș dupa București, care organizeaza acest eveniment…

- "Eveniment: Parlamentul Romaniei s-a trezit și pune la punct SUA!", titreaza versiunea pentru Romania a site-ului guvernamental rus Sputnik, cu referire la comunicatul comun de presa al lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava organizeaza, prin rețeaua oficiala de ocupare EURES Romania, selecții pentru ocuparea a 800 de locuri de munca sezoniere, la cules capșuni, in Spania. Oferta aparține unei firme din Spania, verificata de autoritațile romane. ...

- Peste 2.400 de persoane au participat la cele doua targuri de cariere din Alba Iulia și Targu Mureș, ce au avut loc in luna noiembrie 2017, unde ADR Centru, prin Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru, a avut cate un stand propriu de informare. Pulsul pieței muncii pentru tineri, dar și…

- Grupul ROCKWOOL investeste aproximativ 50 de milioane de euro ȋntr-o fabrica de vata minerala bazaltica ce va crea in jur de 150 de locuri de munca direct și alte 300 in mod indirect, pentru servicii și logistica. Noua unitate de producție va fi amplasata pe un teren de aproximativ 30 de hectare…

- Stela Popescu a debutat pe micile ecrane in 1958, in ”Alo? Ați greșit numarul”, o comedie romatica, de situații, cu accente de muzical. La 23 de ani, joaca alaturi de Iurie Darie ori Ștefan Tapalaga rolul Veronicai, o studenta la sport. Pelicula este una eveniment, deoarece, in 1958 - anul retragerii…

- Ministerul Educației este preocupat de plecarea din țara, de obicei la munca in alte state UE, a romanilor cu studii superioare și nu exclude ca, "in masura in care va fi posibil", sa fie puse in dezbatere masuri care sa impuna absolvenților de studii superioare beneficiari de locuri subvenționate de…

- Secretarul de stat pentru invatamantul superior din Ministerul Educatiei Gigel Paraschiv spune ca sunt cinci domenii prioritare pentru Romania, respectiv IT, bio-economie, medicina, energie si ingineria materialelor si ca facultatile cu acest profil ar putea primi mai multe locuri bugetate la admiterea…

- “Acest grup statuar marcheaza conviețuirea interetnica pașnica din Carei, devenind un simbol al acesteia. De asemenea, grupul statuar dezvelit azi marcheaza intalnirea culturilor și respectul acordat lor. Otilia Marchiș și Ady Endre au ajuns la Paris provenind din doua culturi diferite, romana, respectiv…

- UPDATE: Locuri disponibile la cursul de ambulanțier au fost ocupate. ----- In perioada 4-6 decembrie, Serviciul Judetean de Ambulanta Brasov va organiza un curs de ambulantier, la sediul de pe strada Dr. Victor Babes al institutiei. Sunt disponibile 25 de posturi, ieri, pana la pranz, fiind…

- Lucrarile unuia dintre cei mai importanți artiști plastici romani contemporani vor putea fi vazute pana de Marțișor la Timișoara. Cea mai mare expoziție personala a lui Tudor Banuș organizata vreodata in Romania va fi deschisa la Muzeul de Arta din Piața Unirii.

- In perioada 12-17 noiembrie 2017 la Turda se va desfașoara SAPTAMANA LIRICA. Tineri soliști de opera și studenți din Spania, Italia, Coreea de Sud, Japonia, China si Romania, participa in

- La IPJ Alba s-au prezentat 179 de tineri care au depus cereri de participare la concursul de admitere la una din scolile de agenti de politie, ce va avea loc in perioada 13 – 21 ianuarie 2018. Durata studiilor, de aceasta data, este de 1 an. Pentru o cariera in Poliție, tinerii interesati pot candida…

- BusinessMark, o companie ce ofera servicii integrate B2B, are placerea de a va invita la evenimentul Tax & Finance Forum, ce va avea loc pe 17 noiembrie, incepand cu ora 8.30, la Hotel Kronwell, in Brașov. In cadrul conferinței, vor fi abordate cele mai importante aspecte fiscale, care vor fi prezentate…

- Judecatorul penalist Cristi Danilet a atras atentia asupra numarului mare de dosare cu trafic si consum de droguri din Cluj. Judecator la Tribunalul Cluj, Danilet a dat exemplu un caz pe care îl judeca în care trei tineri sunt acuzati ca au omorât un om dupa ce au consumat substante…

- O autospeciala inscriptionata cu mesajul campaniei va merge, timp de opt zile, prin 15 orase din tara si va prezenta celor interesati oferta Jandarmeriei. ”Ne-am gandit la o schimbare de paradigma in ceea ce priveste abordarea tinerilor care doresc sa vina in randurile noastre si in sensul…

- 628 de joburi sunt disponibile in acest moment la Brașov. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, cele mai multe posturi vacante sunt pentru ambalator manual, confecționer, bucatar, controlor calitate, electrician, lacatuș mecanic, lucrator bucatarie, manipulant…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca in Portugalia (Campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei, anunța AJOFM Alba. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 31 decembrie 2017. Durata contract: aproximativ 3 luni; timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana,…

- Laura Toporascu In aceasta perioada, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 2.159 de locuri de munca vacante, cele mai multe in Spania – 814. Din acestea, 800 sunt pentru muncitori necalificați la cules de capșune, 10 pentru sudori,…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca in Portugalia (campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Durata contractului este de aproximativ 3 luni, iar timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca, in timpul campaniei, in funcție de producție, sa se…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarași prin serviciul de ocupare EURES Romania, ofera 300 locuri de munca sezoniere in agricultura la culesul zmeurei, la ambalare si etichetare in Potugalia. Cele trei firme portugheze Tavira, Hubel Agricola si Agrivabe dispun de contracte de munca…

- Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA) și Centrul Pentru Participare Civica și Democrație (CPD) din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) au organizat joi, la sediul CEPA din Washington D.C.

- Tinerii care doresc o cariera in Politie pot sa-si incerce norocul la examenele de admitere care au loc la școlile de agenti din tara. Sunt disponibile 1.600 de locuri la concursul de admitere din ianuarie 2018. Durata studiilor de aceasta data este de 1 an. Inscrie-te pana pe 5 decembrie 2017! Informații…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a declarat luni seara ca a cerut premierului, care a fost de acord, sa prelungeasca si pentru 2018 finantarea de la buget pentru tratamentele supravietuitorilor din Colectiv, afirmatia sa venind in contextul in care a fost intrebat in legatura cu faptul ca la Clubul…

- Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție, prin intermediul rețelei Eures Romania, un numar de 1.883 locuri de munca, cele mai multe in Spania, Portugalia și Marea Britanie, a anunțat, luni, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate…

- Daca intotdeauna ți-ai dorit sa fii polițist, dar pana acum ți s-a parut ca e prea complicat sau nu-ți este accesibil, acum e șansa ta! Școlile de agenți de poliție iți ofera posibilitatea de a face parte din echipa polițiștilor. Grabește-te, te poți inscrie pana pe 5 decembrie! Mulți sunt atrași de…

- Un candidat care cunoaste limbajul de programare Java si care are intre unu si trei ani de experienta profesionala primeste un salariu net cuprins intre 1.500 si 2.000 de euro net pe luna, potrivit datelor furnizate de compania de externalizare de servicii de HR din Romania. Nivelul salarial al dezvoltatorilor…

- In contextul in care la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se inregistra recent un deficit de 7.408 de locuri de cazare, directorul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrica, a declarat, vineri, ca de anul viitor ar putea fi date in folosinta 1.421 de noi locuri…

- Nivelul salarial al dezvoltatorilor Java se majoreaza pe masura ce creste si gradul de senioritate al acestora. Astfel, un Java developer care are intre 3 si 5 ani de experienta profesionala primeste un salariu cu valori cuprinse intre 2.000 si 2.800 de euro net pe luna, pe cand un candidat pe aceeasi…