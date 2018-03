Stiri pe aceeasi tema

- In Romania avem parte de cea mai puternica euforie in ceea ce priveste creditarea ipotecara in randul populatiei pe intreaga regiune, iar cea mai mare parte sa datoreaza programului guvernamental Prima Casa si a dobanzilor bancare reduse din ultimii ani. Insa, fara acest program, Romania ar performa…

- Cea mai mare rețea de dealeri BMW din Romania, Automobile Bavaria prezinta la ediția din acest an a Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) doua SUV-uri – sau, daca ne luam dupa denumirea utilizata de companie, SAC-uri (Sports Activity Coupe) – care vor avea cu siguranța un cuvant greu…

- Golurile au fost marcate de Beke "29 (penalti) si Toth-Gabor "49. In primul meci din grupa 7, echipa Romaniei a fost invinsa de Israel, scor 5-1. Ultima partida a tricolorilor la turneul din Ungaria, cu Slovenia, va avea loc miercuri. Slovenia si Ungaria ocupa primele doua pozitii in clasament, cu cate…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, la Targu Mures, ca in ultimul an comertul dintre Romania si Ungaria a ajuns la aproape 8 milioane de euro si ca, dupa Germania, Romania e a doua ca piata de export pentru Ungaria. "Guvernul…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) a raportat venituri in scadere cu 5% pana la 506,5 milioane de euro in 2017 pe piata din Romania, unde controleaza asiguratorii Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, dar un profit in crestere cu 75,9% pana la 6,2 milioane de euro, potrivit rezultatelor…

- Participarea doamnei senator Gabriela Cretu, presedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Romaniei la Conferinta 'Extinderea estica a zonei euro', organizata de Friedrich Ebert Stiftung si Banca Nationala a Croatiei la Zagreb, in perioada 20-21 martie. Presedinta Comisiei pentru afaceri europene…

- In 2017, volumul investitiilor pe piata imobiliara a fost de aproximativ 1 miliard de euro, iar majoritatea tranzactiilor (in jur de 400 milioane de euro) s-au inregistrat in Bucuresti, potrivit ultimului raport de piata realizat de Savills, legat de investitiile imobiliare in Europa.

- "De aceea trebuie ca maghiarii din Ungaria si cei fortati intr-o existenta minoritara de catre dictatul de pace de la Trianon sa se tina de mana, sa se ajute reciproc si sa raspunda uniti la procesele care aduc in pericol intreaga comunitate europeana. Miza alegerilor din Ungaria este daca Ungaria…

- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- Grupul britanic DS Smith, unul dintre cei mai mari producatori și furnizori de ambalaje din carton ondulat și materiale plastic la nivel mondial, a anunțat astazi finalizarea procesului de achiziție a celor doua companii romanești EcoPack și EcoPaper, tranzacție in valoare de 208 milioane de euro. Prin…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Piata hoteliera din Romania a fost, in 2017, a doua cea mai atractiva din regiune, dupa Polonia, in ceea ce priveste sectorul de tranzactii, in urma a doua vanzari majore, cu o valoare cumulata de 183 de milioane de euro, se arata intr-o analiza realizata de o companie internationala de consultanta…

- Coloana de automarfare de la granita cu Ungaria, de pe autostrada, a crescut in ultimele 24 de ore, contrar asteptarilor autoritatilor, care considerau ca aceasta se va micsora pana marti, cand traficul ar fi urmat sa revina la normal in PTF Nadlac II. In 24 de ore, respectiv de luni dimineata…

- Piata imobiliara continua sa se scumpeasca, durata de achizitionare fiind mai mare in Cluj Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice…

- Am urmarit sa transform UPC intr-o companie mai ofensiva pe o piata de telecom extrem de competitiva si am pus accent pe executia strategiei in cei 5 ani in care am fost CEO si director marketing al UPC Romania, a declarat Robert Redeleanu in cadrul unei intalniri cu media inainte de a prelua pozitia…

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- De ce vin investitorii imobiliari la Cluj. Doua orașe, cap la cap in topul randamentelor imobiliare Municipiile Cluj-Napoca și București sunt cele care ofera cele mai bune randamente pentru investițiile in imobiliare din Romania. La randul sau, țara noastra are oportunitați mai bune pentru investitorii…

- In contextul unei cresteri economice care a depasit performantele celorlalte tari din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE), Romania a inregistrat un an 2017 foarte bun din punct de vedere al pietei imobiliare, in special pentru segmentele de birouri, investitii si terenuri.

- Firma romaneasca de borkeraj BT Capital Partners (BTCP) a inceput un parteneriat cu americanii de la Cabrera Capital Markets, unul dintre liderii globali in servicii de brokeraj, pentru a furniza investitorilor din SUA servicii de tranzactionare si analize pe piata de capital din Romania, a anuntat,…

- Mio Technology, parte a companiei MiTAC International Corp., a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de 2,2 milioane de euro în România, în stagnare fața de 2016. Pe segmentul de camere video auto, Mio Technology a avut o cota de piața în creștere cu…

- Salariul mediu brut pe economie a fost in decembrie de 3.662 de lei (2.629 de lei net) in varianta veche in care contributiile nu erau trecute de la angajator la angajat, potrivit datelor Institutului de Statistica. Din ianuarie brutul va creste cel mai probabil cu 20% (contributiile vor fi trecute…

- Romania va face parte din planul de 11 miliarde de euro al Daimler prin care grupul german planuieste sa „electrizeze“ intreaga sa gama de autoturisme. Fabrica de cutii de viteze din Sebes este pe aceeasi harta cu uzinele din Germania, Polonia, Ungaria, Statele Unite, Africa de Sud sau Asia.

- Problema infrastructurii rutiere din Romania a ajuns atat de grava incat se livreaza mai ușor colete in Bulgaria decat in orașele din cele mai indepartate colțuri ale Romaniei. O spune Iulian Stanciu, directorul retailerului online eMag. Acesta a povestit, intr-un interviu pentru Libertatea, ca societatea…

- Stabilitatea pietei de asigurari este palpabila astazi, desi provocarile anului 2018 vin de pe urma turbulentelor intregistrate in 2016 si ale caror efecte au fost inregistrate in 2017. Nu putem sa uitam de falimente rasunatoare, de tarife plafonate si de proteste si actiuni de strada, intr-o perioada…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- UPC celebreaza anul acesta 25 de ani de prezența pe piața din România și de inovație în tehnologie. Startul campaniei “25 de ani de inovație” este marcat prin lansarea ofertei aniversare: 25% reducere pentru o perioada de 25 de luni pentru pachetele de servicii HAPPY HOME®,…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Digitalizarea administratiei publice din Romania se afla intr-o perioada de regres „major“ fata de procesele similare din Europa si din lume, anul trecut investitiile in serviciile informatice si de software ajungand la circa 200-250 de milioane de euro, la jumatate fata de maximul atins in 2015,…

- Procesatorul de plați PayU estimeaza ca piața de e-commerce din Romania va depași valoarea de 3 miliarde de euro anul acesta, dupa ce in 2017 ajunsese la 2,8 miliarde de euro. ”In ziua de azi este foarte usor sa creezi un magazin online la costuri accesibile si sa realizezi campanii de marketing eficiente…

- Vazuta ca o recuperare a valorilor cotelor la imobiliare din urma cu zece ani, creșterea prețurilor la locuințe arata de fapt, o supraincalzire a pieței, supraincalzire ce duce spre o noua bula imobiliara. Surse din piața imobliara vorbesc deja de o decelerare accentuata a vanzarilor atat la apartamente…

- Situatia economica din Romania anului 2017 pune presiune pe asteptarile din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza. Consultantii Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei…

- Ministerul Finanțelor Publice nu are in vedere contractarea niciunui imprumut de la organisme financiare internaționale sau de la un grup de banci private, interne sau internaționale, in contextul unei situații de criza, asa cum fals s-a promovat in spațiul public. In conformitate cu legislația privind…

- Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania. Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.…

- A Viszkis Filmul se bazeaza pe fapte reale, avandu-l in centru pe Attila Ambrus, un maghiar din Romania, nascut in Miercurea Ciuc si fugit in anii 1980 din tara. In anii ’90 a devenit jucator de hochei de gheata. Simultan, a comis jafuri asupra a 27 de banci in Ungaria. Inainte…

- Dupa ce a cucerit Ungaria și Cehia, reușind sa se situeze printre primele cinci branduri, una dintre cele mai importante companii din Germania iși face intrarea in țara noastra.Gigantul nu vrea sa dea nicio șansa concurenței de pe piața romaneasca. Conform Bugetul.ro, firma a facut deja demersuri…

- Berea ar trebui sa fie un amestec de doar 4 ingrediente – orz, hamei, apa și drojdie, toate bune pentru sanatate. In realitate, proprietațile acestei bauturi atat de iubite și cautate mai ales pe timpul verii sunt de multe ori alterate de tot felul de conservanți și coloranți. Asta pentru ca majoritatea…

- Compania de cablu RCS&RDS, lider al pietei de servicii de televiziune si internet fix din Romania, va lansa servicii de telefonie mobila si pe piata din Ungaria in luna iunie sub brandul Digi, dupa mai multe amanari, scrie cotidianul de business Vilaggazdasag. Serviciile, care ar fi trebuit…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3.056.314 lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment (Romania) SA si Comnord SA pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta, potrivit unui comunicat al instituției. ”In cadrul analizei tranzactiei…

- Dacia a vandut anul trecut 655.235 de automobile, cu 12,2 % mai mult fata de 2016, producatorul detinand, cu 43 262 vehicule comercializate (+ 11,3% fata de nivelul inregistrat in 2016), o cota de 29 % din vanzarile de vehicule noi din Romania.

- PRIMA CASA 2018. Scaderea fondurilor de la programul Prima Casa ingrijoreaza pe multi, scrie digi24.ro. Aproape doua treimi dintre locuintele noi cumparate anul trecut au fost finantate printr-un asemenea imprumut. Citeste si Se schimba programul Prima Casa: Si bancile vor fi evaluate…