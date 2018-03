Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine astazi al doilea meci din turneul play off al Ligii 1, intalnind, la Ovidiu, de la ora 20.45, CSU Craiova. "Se intalnesc doua echipe frumoase, tinere si bune, care incearca sa joace fotbal. Sunt sigur ca va iesi un meci frumos. Si noi, si ei avem nevoie de rezultat.…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a desemnat brigada care va oficia intalnirea FC Viitorul – „U” Craiova, programata vineri, de la ora 20.45, la Ovidiu – Constanța, prima din cadrul etapei a doua a play-off-ului Ligii I. Astfel, centralul intalnirii ...

- Universitatea Craiova va pleca astazi spre Constanța, intrucat meciul cu FC Viitorul, din etapa a doua a play-off-ului, va avea loc vineri, de la ora 20.45, motiv pentru care antrenorul Devis Mangia și mijlocașul Ivan Martic au prefațat inca de ...

- Premiera in istoria recenta a sportului constantean Doua persoane au fost condamnate in cazul incidentelor de la un meci de fotbal jucat acum patru ani, la Ovidiu, in care arbitrul care conducea partida a fost batut Este vorba de partida CSO Ovidiu CS Eforie, disputata pe 3 mai 2014, in etapa a patra…

- Universitatea Craiova a susținut astazi o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și mijlocașul Ivan Martic au prefațat meciul cu FC Viitorul, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, programat vineri, de la ora 20.45, pe stadionul ...

- FOTBAL CLUB VIITORUL SA aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” situat in localitatea Ovidiu, Jud. Constanta, pentru a viziona meciuI…

- FCSB a revenit pe locul doi in play-off-ul Ligii I și spera in continuare la titlu de campioana in acest an dupa victoria cu 2-1 (2-0) obținuta contra campioanei Viitorul. Obligata la victorie dupa rezultatele inregistrate de CFR Cluj și CSU Craiova, care au tranșat in favoarea lor disputele cu CSM…

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Cristi Barbuț, va fi prezent astazi la Repriza de Sud. Emisiunea va incepe la ora 13.00, la Radio Sud (97.4 FM) și vom vorbi despre victoria cu Astra, dar vom prefața și meciul cu FC Viitorul, ...

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Cristi Barbuț, va fi prezent luni la Repriza de Sud. Emisiunea va incepe la ora 13.00, la Radio Sud (97.4 FM) și vom vorbi despre victoria cu Astra, dar vom prefața și meciul cu FC Viitorul, ...

- Reacții dupa meciul CSU Craiova – Astra Giurgiu, scor 1-0, disputat sambata, in prima etapa din Play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Edi Iordanescu, antrenor Astra Giurgiu: ”Am intalnit o candidata la titlu. Are de toate, mai puțin calitatea terenului. Era greu sa controlam noi jocul. Cand nu pui probleme…

- Prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii 1 a fost amanata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, la solicitarea cluburilor.Citește și: ALERTA - CCR, lovitura pentru SRI: Mandatele de interceptare pe siguranta nationala, restrictionate In prima etapa din play-off…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un abonament promotional in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, de la Ovidiu, pentru a viziona meciurile oficiale de fotbal din cadrul turneului…

- Programul complet al play-off-ului Ligii I Betano este urmatorul, potrivit news.ro:Etapa 1 (3-4 martie)CFR Cluj - CSM Poli Iasi;FCSB - FC Viitorul;CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu. Etapa 2 (10-11)CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu;FC Viitorul - CS Universitatea Craiova;CFR Cluj -…

- Viitorul Constanta a facut un pas important catre calificarea în faza play-off a Ligii I de fotbal, luni seara, prin victoria cu 2-1 (1-1) în fata formatiei FC Botosani, la Ovidiu, în ultimul meci din etapa a 25-a, penultima a sezonului regulat.

- TALENT… Andrei Ciobanu a marcat golul victoriei pentru Viitorul, acasa, la Ovidiu, contra echipei FC Botosani, scor 2-1, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Trupa lui Hagi se afla pe locul 4 inaintea ultimei etape, cand joaca la Iasi, in timp ce formatia lui Costel Enache a iesit din lupta pentru…

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Victoria pe care Viitorul Constanta a obtinut-o cu 2-1 in ultimul meci din cadrul etapei a XXV-a a Ligii i pe teren propriu cu Viitorul a fost benefica pentru Astra Giurgiu. Rezultatul de la Ovidiu a scos definitiv din calculele play-off-ului FC Botosani si a asigurat prezenta matematica la „masa bogatilor”…

- Fanii dinamoviști anunța ca vor veni in numar uriaș, peste 4.000 de oameni, in Giurgiu unde iși vor juca ultima șansa la play-off. Soarta lui Dinamo se decide sambata seara, la Giurgiu, unde se va disputa un meci decisiv pentru elevii lui Miriuța și pentru antrenor insuși. Avand in vedere miza, suporterii…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni seara, ca jucatorii sai au facut un meci foarte bun cu FC Botosani, scor 2-1, in Liga I, apreciind ca acestia au potential pentru a intra in play-off-ul Ligii I. "Am aratat ca avem talent, am jucat bine, am marcat, mental al stat bine,…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, intalneste pe FC Botosani, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, in cadrul etapei a XXV-a a Ligii l, penultima inaintea play-off-ului. Lupta in cinci pentru ultimele trei locuri de play-off…

- Echipa de juniori Under 19 a clubului FC Viitorul si formatia de Liga a 3 a Delta Dobrogea Tulcea clasata pe locul 11 in seria secunda s au intalnit, sambata, intr un meci amical, gazduit de un teren din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu. Partida s a incheiat cu victoria constantenilor, scor 2…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, a spus ziaristilor italieni inainte de meciul cu Lazio, ca FCSB este o formatie aproape la fel de experimentata ca si una din Italia, considerand ca aceasta este capabila de orice rezultat. Hagi a precizat ca echipele de club reprezinta Romania in competitiile…

- Tehnicianul Astrei Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, sambata seara, ca CFR Cluj a meritat victoria in meciul din etapa a XXV-a a Ligii I, scor 2-0. El a precizat ca echipa sa este una tanara, "in reformare"."O echipa care, in comparatie cu noi, a schimbat, investind bani, ne-a luat golgheterul…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- Chiar daca FC Viitorul nu a reusit sa invinga Astra Giurgiu la Ovidiu, managerul tehnic al campioanei Romaniei s a declarat multumit de jocul elevilor sai si de perspectivele care li se deschid Primul meci oficial din 2018 i a adus FC Viitorul o remiza pe teren propriu cu Astra Giurgiu, 1 1, in etapa…

- Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, aflata pe locul trei in seria secunda a Ligii a 3 a, a sustinut astazi, pe un teren din incinta Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, de la Ovidiu, o partida de verificare contra unei formatii de la FC Viitorul. Gazdele i au aliniat pe jucatorii care nu au evoluat,…

- Viitorul - Astra este primul derby pentru play-off al etapei. Duelul campioanelor ultimilor doi ani are o miza imensa, iar Hagi și-a mobilizat trupa pentru victorie. VIITORUL - ASTRA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. Partida dintre Viitorul si Astra este…

- Liga 1, etapa 23. Viitorul – Astra (ora 20.45, Digi Sport, Telekomsport, Look). Ultimele doua campioane ale țarii trag cu dinții de un loc de play-off. Arena din Ovidiu programeaza inca din prima zi de fotbal intern din 2018 un duel extrem de important in lupta pentru un loc in play-off, cel dintre…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, joaca primul meci oficial al anului, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei „Gheorghe Hagi”, din Ovidiu, impotriva Astrei, intr-un duel programat in etapa a XXlll-a a Ligii l. FC Viitorul incepe anul de pe locul 6, cu 34 de…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine astazi primul meci oficial din 2018, la club dandu se totodata startul unei noi strategii, in care se va pune accent si mai mare pe tineri Aflata pe locul sase in clasament, cu 34 de puncte, echipa constanteana intalneste diseara, in etapa a 23 a a Ligii 1, de…

- Echipa Under 19 a FC Viitorul si Farul Tuzla, formatie din Liga a 4 a a judetului Constanta, au sustinut revansa confruntarii amicale de sambata. Dupa ce s au impus in weekendul precedent cu 8 0, jucatorii de la FC Viitorul, pregatiti de Cristian Camui si Vasile Manaila, au castigat la pas si al doilea…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe Arena Nationala si nu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, informeaza site-ul clubului. …

- Dumitru Dragomir, la interviurile Libertatea Live. Fostul șef al Ligii spune tot. Ajuns la 71 de ani, cel supranumit ”Corleone” comenteaza realitațile din fotbalul romanesc. Pe parcursul a trei sferturi de ceas, Mitica, fost președinte al LPF timp de 17 ani, fost conducator de club, la Rm. Valcea, Scornicești,…

- Sambata, pe unul din terenurile Complexului Academiei „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, s-a disputat partida amicala dintre FC Viitorul U19, echipa de juniori republicani A, si Farul Tuzla, formatie ce evolueaza in Liga a IV-a. Victoria a revenit gazdelor antrenate de Cristian Camui si Vasile Manaila, scor…

- Echipa de juniori Under 19 a FC Viitorul si Farul Tuzla, formatie ce evolueaza in Liga a 4 a a judetului Constanta, s au intalnit sambata cu ocazia unui meci amical. Disputata pe unul dintre terenurile aflate in Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, partida s a incheiat cu Victoria FC Viitorul U 19,…

- Noul portar al Viitorului, Valentin Cojocaru, a debutat astazi pentru echipa lui Hagi in victoria cu Cernomoret Odessa, scor 2-1. Pustiul de 15 ani Alexi Pitu a semnat al doilea succes repurtat de campioana Romaniei in cantonamentul din Antalya. Viitorul a castigat si ultimul amical din Turcia, 2-0…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, demareaza astazi pregatirea pentru evolutiile oficiale din 2018. De dimineata este programata vizita medicala, la Constanta, iar dupa amiaza, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu, va avea loc primul antrenament al anului. In perioada 12 26 ianuarie, campioana…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, demareaza maine pregatirea pentru evolutiile oficiale din 2018.De dimineata, este programata vizita medicala, la Constanta, iar dupa amiaza, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu, va avea loc primul antrenament al anului.In perioada 12 26 ianuarie, FC Viitorul…

- Becali i-a asaltat cu oferte pentru Baluta, oltenii s-au saturat sa tot refuze si au trecut la atac. Marcel Popescu, directorul general de la CS U Craiova, l-a sfatuit pe omul cu banii de la FCSB sa-si vada "de oile lui" pentru ca niciunul dintre fotbalistii din Banie nu vrea sa mearga la vicecampioana…

- Gazeta sporturilor de ieri ii dedica un numar considerabil de pagini antrenorului roman al anului, domnul Gheorghe Hagi de la Viitorul (Constanta?, Ovidiu?, Chiajna?), o echipa cu localizare incerta si schimbatoare, dar cu performante aproape inexplicabile. De fapt, explicatia cat se poate de ...

- Mihai Balasa nu a facut parte din lotul ros-albastru din cauza unei accidentari, iar Andrei Vlad a fost rezerva lui Nita. Formatia FCSB a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-0, echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I, ultima din acest an. Echipa lui Nicolae Dica…

