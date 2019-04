Directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a incercat, miercuri, sa explice cat de importante sunt investitiile in sectorul energetic, aratand, ca, daca am stinge luminile si ne-am deconecta de la reteaua electrica timp de o ora, nu mai sunt posibile multe dintre activitatile curente ale omului din societatea moderna.



"Trebuie sa ne sporim capacitatile de productie, pentru ca energia electrica este sursa vietii noastre de zi cu zi. Spuneam la un moment dat, mai in gluma, mai in serios, incercati sa stingeti toate luminile sau decuplati-va de la electricitate o ora si vedeti…