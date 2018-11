El a precizat ca Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, duce lupte grele pe toate fronturile cu grupurile de interese care incearca in permanenta sa capuseze din nou compania de stat. Contractele cu "baietii destepti" au fost reziliate in 2012, dupa ce producatorul de energie a intrat in insolventa. Potrivit lui Badea, scumpirea energiei din ultima vreme s-a manifestat in toata Europa, ca urmare a costurilor mari de mediu, insa diferenta in factura, pentru un consumator obisnuit, este echivalentul unui pachet de tigari pe luna. Totusi, in opinia sa, daca dorim energie…