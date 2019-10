Badea Cârţan, selfie cu-mpăratul Traian Florin Tanasescu Roma. O zi din multele nopti romanesti. Columna lui Traian si, la o aruncatura de bat, statuia Imparatului. Badea Cartan isi pune capul pe soclu si-atipeste. Vocea statuii il trezeste: – Cu ce cursa ai venit, frate ?, intreaba Traian. – Pe jos, Imparate. Avioanele, din ordinul lui Cuc si-al unei pasari rapitoare, erau trase la sol. Imparatul devine statuie miscatoare. Il misca gestul facut de roman, ceea ce nu s-ar intampla in veacul vecilor aici, la poale de Munti Carpati. – Maria ta, ce mai faci ? De cateva secole, taci. – Nu pot. Sunt si eu legat de soclul asta. Dar, de vazut,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

