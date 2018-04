Stiri pe aceeasi tema

- "Obraznicia, mitomania si dispretul fata de oameni au devenit brand Tariceanu. Iata ce raspunde acesta, intrebat fiind despre cresterea pretului la carburanti: «Preturile nu le stabileste Guvernul. Se stabilesc pe cerere si oferta. Am vorbit ieri pe tema inflatiei. Isarescu a dat explicatii cuprinzatoare.…

- Infiintarea unei comisii speciale pentru legile privind siguranta nationala este utila, tinand cont de faptul ca sunt multe acte normative in domeniu care dateaza de la inceputul anilor '90, a declarat, luni, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, informeaza agerpres.ro. "Cred ca…

- Imediat dupa ce Comisia speciala condusa de Florin Iordache a adoptat, ieri, raportul referitor la cele trei legi ale Justitiei, Kelemen Hunor plus alti patru lideri udemeristi au batut la usa biroului lui Dragnea. Noile legi ale Justitiei mai aveau, ieri, un singur hop de trecut pana la adoptare: votul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca nimic nu este mai important decat "a face o descentralizare profunda", a delega responsabilitatile la nivel local. "Am vazut declaratia domnului Dragnea, cred ca e nevoie sa facem o discutie si sa ne spuna exact ministrii…

- Klaus Iohannis participa la raportul de activitate al SRI. Serviciul Roman de Informatii (SRI) prezinta luni, 26 martie, raportul de activitate pentru anul 2017. Presedintele Klaus Iohannis va participa la eveniment au declarat surse oficiale. Seful statului a participat la sedinta de bilant a SRI si…

- "Am aflat acum ca este o sedinta de prezentare de bilant, dar Parlamentul nu participa la asa ceva, astea sunt activitati care tin de domeniul sigurantei nationale. Avem o Comisie de supraveghere si control al activitatii serviciului si presedintele acestei comisii, domnul Claudiu Manda, va participa,…

- Social-democrații discuta, luni, despre organizarea referendumului pentru familie, in cadrul Biroului Permanent National la PSD, care are loc la Palatul Parlamentului. Inițiativa cetațeneasca privind redefinirea familiei ca uniune intre barbat și femeie este blocata la Senat, in acest moment. Intrebat,…

- Relația dintre liderii celor doua partide din alianța de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, care a fost total nesincera pana acum, devine și toxica, in lumina ultimelor informații și "zvonuri" de pe scena politica, inclusiv cele referitoare la intenția lui Dragnea de a-l debarca…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de condoleante, anuntand ca prietenul sau apropiat, Herbert Stein, a murit.„Bunul și apropiatul meu prieten, Herbert Stein, a plecat dintre noi! Un om de o calitate excepționala, cu o experiența…

- Magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie judeca, miercuri, procesul în care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este trimis în judecata pentru marturie mincionoasa.

- Romania trebuie sa fie realista in legatura cu inzestrarea armatei, pentru ca nu o sa poata fi fabricate elicoptere de atac Viper ale companiei americane Bell Helicopter, precum si cele ale Airbus Helicopter, a adeclarat marti seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", a declarat sambata seara presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens premierul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct de vedere…

- Calin Popescu Tariceanu, la conferința ALDE Teleorman: “Ma bucur ca aflu ca, și la nivel local, colaborarea dintre partidele din coaliție este una buna” in Politic / Prezent la Conferința Județeana a organizației ALDE Teleorman, de vineri, 16 martie, președintele Senatului, Calin Popescu…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declinat, catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, competența soluționarii unui dosar intocmit pe numele actualului președinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in legatura cu o posibila infracțiune de fals in declarații, comisa…

- Tariceanu, pus in dificultate de legea defaimarii a lui Dragnea: ”Discursul politic nu poate fi sanctionat, pentru ca este libertate de expresie, dar trebuie sa existe responsabilitate”, a spus liderul ALDE, marți, la Parlament. Calin Popescu-Tariceanu a comentat propunerea privind sanctionarea persoanele…

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- Parlamentul se va reuni in sedinta solemna pe data de 27 martie cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, au decis marti Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. "Am aprobat memorandumul referitor la desfasurarea sedintei solemne a celor doua Camere…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si-a declinat competenta in favoarea Parchetului General in legatura cu o plangere depusa de un medic impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in care este reclamat pentru fals in declaratii, au confirmat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai PICCJ.…

- Sindicaliștii de la Mintia au adresat o adresa mai mulți factori de decizie de la nivel central, dar și local. Liderii energeticienilor atrag atenția asupra problemelor grave cu care se confrunta termocentrala, dar și intreg Complexul Energetic Hunedoara. “Sindicatul Solidaritatea Hunedoara…

- "Mingea va ajunge in terenul președintelui Iohannis, care pe mine ma surprinde ca nu și-a luat o minima precauție. Mie imi e foarte greu sa ințeleg cum va putea sa refuze președintele cererea de revocare, cand exista acuzații atat de concrete. Președintele este obligat sa vegheze la respectarea Constituției,…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte...

- Andrei Plesu a scris un articol de opinie in Dilema Veche, materialul publicat fiind dedicat lui Calin Popescu Tariceanu. Din materialul semnat de Andrei Plesu in Dilema Veche reiese faptul ca seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu este marcat de comunism pentru faptul ca pentru el toti adversarii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României, retras luni de initiatori(Tariceanu și Dragnea - n.r.) din circuitul legislativ, va fi modificat si depus din nou la Camera Deputatilor.

- Ministerului Justitiei a finalizat si adoptat proiectul de lege de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala pentru punerea in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, i-a spus joi Calin Popescu Tariceanu lui Frans Timmermans, dupa ce presedintele Senatului l-a primit pe numarul doi…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita la București, unde se intlnește cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se află dimineață la Palatul Parlamentului, unde se întâlnește…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans se afla, joi in vizita oficiala, in Romania . Oficialul european va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul Viorica Dancila dar și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, din Parlament.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat, miercuri, ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ”nu are nicio responsabilitate in chestiunea conectarii la sistemului de gaze BRUA” si nu a semnat niciun document in aceasta privinta, afirmand ca este o minciuna faptul ca statul roman vinde…

- Dragnea, reactie ironica dupa conferința de presa a șefei DNA: ”Sunt linistit, probele nu s-au falsificat!” a spus președintele PSD, joi, la Parlament. Și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a spus ca Laura Codruța Kovesi ”nu vede barna din ochiul ei, a institutiei, dar cauta sa gaseasca defectele…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

- Iliescu ia apararea SPP-ului, in conflictul cu liderii PSD: Trecerea Serviciului in subordinea MAI nu ar face decat sa genereze noi polemici, oamenii politici sa acționeze instituțional, a transmis, vineri, fostul șef al statului, intr-o postare pe blogul personal. ”Am remarcat in aceste zile o polemica…

- Remus Borza crede ca PSD ar putea sa vina la alegerile prezidențiale cu un candidat din afara partidului, Calin Popescu Tariceanu, actual șef al Senatului și fost premier al Romaniei. Borza remarca mai multe atuuri la Tariceanu și crede ca ar putea caștiga in turul al II-lea impotriva lui Iohannis,…

- Liderul PSD vine cu noi precizari in scandalul iscat in jurul SPP si dezminte vehement zvonurile aparute in spatiun public, potrivit carora demnitarii ar fi obligati sa fie protejati de respectivul serviciu.Citeste si: Calin Popescu Tariceanu, prima reactie in scandalul SPP: Vicepremierul…

- De asemenea, vor fi stabilite prioritatile legislative ale ALDE pentru prima sesiune parlamentara ordinara a anului 2018. Duminica trecuta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, seful Senatului, declara ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei sale ședințe de guvern ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Dancila a precizat ca a fost o opțiune personala și nu are nimic sa reproșeze agenților instituției. Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei ședințe de guvern…

- Delegatia Permanenta a Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE) se va reuni, miercuri, la Palatul Parlamentului, urmand a fi prezentate membrilor acestui for modificarile aduse programului de guvernare, informeaza agerpres.ro. De asemenea, vor fi stabilite prioritatile legislative ale ALDE…

- Delegatia Permanenta a Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE) se va reuni, miercuri, la Palatul Parlamentului, urmand a fi prezentate membrilor acestui for modificarile aduse programului de guvernare. De asemenea, vor fi stabilite prioritatile legislative ale ALDE pentru prima sesiune…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…

- E din nou scandal intre primii doi oameni din statul roman. Dupa atacul dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa coaliției, șeful statului a primit replica din partea șefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE spune ca cei din coaliție nu se vor opri și ca vor continua schimbarea…

- Apar nori negri în coaliția de guvernare. Surse din conducerea ALDE spun ca cei de la PSD vor Ministerul Energiei, care este deținut de ALDE, și sunt dispuși sa dea la schimb Justiția, potrivit Antena 3. În replica, ALDE insista nu vrea alte ministere în cabinetul Dancila…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara, in scrisoarea comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt "cel putin surprinzatoare" preocuparile exprimate de acestia privind lipsa de transparenta si de…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, marti, ca interpreteaza declaratia presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit careia premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, in sensul ca prim-ministrul este "un om care trebuie sa administreze foarte bine programul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul desemnat Viorica Dancila vor avea marți o intalnire cu liderii UDMR, la ora 13, anunța Antena3. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pana…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol. Legea instituie o schema de ajutor de stat pentru investitii in locuri de cazare in…

- Lucrurile se accelereaza vizibil in PSD, in aceste zile, deznodamantul conflictului dintre Dragnea și Tudose fiind așteptat sa aiba loc luni, atunci cand a fost convocat de urgența Comitetul Executiv Național (CExN) al partidului, mult mai devreme decat data stabilita inițial, 29...

- Platforma civica IMPREUNA - organizație a societații civile din Romania compusa din peste 1000 de ong-uri și intelectuali din tot spațiul romanesc - le solicita președintelui Iohannis, premierului Tudose, președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului sa intervina in cazul familiei…