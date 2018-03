Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, miercuri, la Senat ca este convins de faptul ca președintele PSD Liviu Dragnea spune adevarul, și daca se dovedește implicarea SRI in formarea Guvernului USL din 2012, atunci ar trebui schimbate toate legile si create institutii care nu sunt abuzive. “Daca lucrurile…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat miercuri ca ar trebui schimbate toate legile si create institutii "care nu sunt abuzive" daca sunt adevarate lucrurile pe care le-a spus liderul PSD Liviu Dragnea, in legatura cu posibila implicare a SRI in formarea guvernului USL din 2012. "Daca lucrurile pe…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca urmeaza si alte episoade din seria de dezvaluiri pe care le-a facut marti seara. "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul…

- "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul Ponta.In ceea ce priveste acuzatiile aduse de Victor Ponta, el a afirmat: "Ii las sa se afunde si mai mult". Citeste si: Victor…

- Liviu Dragnea a susținut, marți seara, la Antena 3, ca Guvernul USL din 2012 a fost facut fara Crin Antonescu, de catre Victor Ponta cu ”George Maior și cu alții”. Miercuri, 14 martie, liderul PSD a spus ca acesta a fost doar primul episod. "Ii las sa se afunde si mai mult. Vom continua.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca urmeaza si alte episoade din seria de dezvaluiri pe care le-a facut marti seara. "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat la B1 Tv ca "parti" din ceea ce au declarat Victor Ponta si Liviu Dragnea privind formarea guvernului Ponta sunt adevarate, precizand ca la momentul respectiv Ponta a venit cu propunerea lui Ioan Rus ca ministru de Interne, desi el s-a exprimat ca…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a raspuns acuzațiilor aduse de Liviu Dragnea, prezentand, marți seara, versiunea sa in privința formarii Guvernului USL. Victor Ponta a declarat, marți seara, la B1 TV, dupa acuzațiile lansate de Liviu Dragnea, la Antena 3, ca Guvernul USL a fost facut „acasa,…

- Primaria din Sfantu Gheorghe a arborat, marti, steaguri ale Ungariei pe stalpii de iluminat de pe strazile principale ale orasului, administratia locala precizand ca drapelele ar fi doar ”panglici de culori nationale unguresti” care au fost puse pentru a sarbatori 15 martie – Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Va prezentam textul integral al cererii: "SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Președintelui Romaniei, in vederea…

- Amenzi pentru zgomotele mai mari de 35 de decibeli din locuinte Senatul a adoptat, in sedinta de astazi, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare…

- Atentie cu zgomotele! S-a schimbat pragul maxim admis in locuinte si institutii. Amenzile pentru depasiri Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului,…

- "Stim ca sunt modificari (la OUG 91/2017 - n.r.), avem si noi cateva clarificari de facut in lege. Ieri (marti - n.r.) le-am discutat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, lucram acum si pe impact, calculeaza Finantele impactul tuturor acestor amendamente, dar pana saptamana…

- Premierul britanic Theresa May inca crede ca se poate ajunge la un acord pentru formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti), a declarat marti purtatoarea de cuvant a sefei guvernului britanic, relateaza Reuters. Incepand din…

- PNL si USR au contestat, vineri, la Curtea Constitutionala legea care ofera superimunitate judecatorilor CCR, initiatorii afirmand ca Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei si ca judecatorii CCR ar fi perceputi drept "super-cetateni". „Partidul National…

- Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului spre reaximinare Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar. Seful statului arata in cererea de…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”, informeaza AGERPRES…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, spune ca asteapta de la ministrul Justitiei sa isi faca datoria, referindu-se la conferinta de presa pe care Tudorel Toader a anuntat-o pentru ziua de joi. Intrebat, la Parlament, ce asteptari are de la ministrul Justitiei, Badalau a spus: "Sa respecte…

- Fostul premier Victor Ponta critica prietenia lui Liviu Dragnea cu Viktor Orban, premierul Ungariei, dupa ce acesta din urma a inclus Romania intr-o alianta contra Occidentului. Ponta critica si relatia lui Dragnea cu premierul Israelului, sustinand ca Romania ar urma sa vanta hidroelectrica unor…

- "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. Stiu ca nu este timp pentru felicitari si, din acest motiv, astazi, am venit insotita de o echipa de ministri pentru a…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, afirma ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, "PSD-ul confiscat de Dragnea (...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a auzit ca va fi… executat in luna martie, informația fiind transmisa de directorul SPP, generalul Lucian Pahonțu, prin intermediul vicepremierului Paul Stanescu care, dupa aceea, l-a inștiințat pe șeful partidului despre pericolul care il paște. Afland ce soarta cruda il…

- Reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare PSD, înainte de începerea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democratilor, dupa cum a anuntat duminica presedintele partidului, Liviu Dragnea. El a mai precizat…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a enumerat, marti, primele masuri pe care le va lua ca prim ministru, mentionand Codul economic si cel administrativ, precum si legile invatamantului si pensiilor. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amâna pâna la 1 martie 2018 în scopul evitarii riscului neconformarii, motivat de faptul ca pentru anumite categorii de contribuabili care au obligatia sa completeze si sa depuna…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis, Parlamentului joi, 18 ianuarie a.c., o cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- La intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea au participat Viorica Dancila, premier desemnat, Niculae Badalau, presedinte executiv PSD, Paul Stanescu, actual vicepremier, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. Liderul PSD a anuntat, la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Zilele lui Mihai Tudose in fruntea Guvernului par sa fie numarate! Liderii din Moldova, acolo unde Liviu Dragnea se afla in aceste momente, au anunțat ca vor ca CEX-ul programat intre 28-31 ianuarie, la Iași, sa aiba loc cat mai repede, saptamana viitoare. Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui, spune…

- Razboiul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea pare din ce in ce mai intens. Premierul i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, iar taberele din partid par sa se coalizeze in spatele celor doi. Unul dintre liderii din filiale, presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu lanseaza un avertisment…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța Antena 3. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in cadrul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ci a trimis-o din nou in Parlamentul Romaniei. Seful statului a trimis o cerere de reexaminare…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Iohannis semnealeaza ca in cazul unor articole este necesara asigurarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii PSD, a declarat presedintele executiv, Niculae Badalau. Numarul 2 in PSD precizeaza insa ca avand in vedere ca Liviu Dragnea a anuntat o restructurare a Guvernului, este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Guvernul si majoritatea parlamentara PSD-ALDE ar face o mare greseala sa ignore avertismentul dat de presedintele PPE, Joseph Daul, cu privire la legile Justitiei. "Atragem atentia Guvernului si majoritatii guvernamentale PSD-ALDE asupra deciziei…

- Tudose nu este de acord cu proiectul privind Statutul Casei Regale (surse). Initiativa apartine lui Dragnea si Tariceanu Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului,…

- Proiectul Codului administrativ a fost depus, la Parlament, ca initiativa legislativa asumata de senatorii si deputatii PSD, fiind promovat in procedura de urgenta, la fel ca legile justitiei si modificarea codurilor penale.Studentii anunta REVOLUȚIA și se alatura protestelor: 'Declaram tara…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Opozitia a încercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Basescu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor a fost adoptat…

- Liderul grupului senatorilor PMP, Dorin Badulescu, a anunțat luni ca vor lua parte la dezbaterile si la votul asupra modificarilor aduse Legii 303/2004 referitoare la statutul magistratilor. El a mai precizat ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE și UDMR vor sa promoveze aceasta lege „fara o dezbatere…