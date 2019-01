Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca sesizarea CCR este ”pasul” pe care trebuie sa-l faca in urma refuzului presedintelui Klaus Iohannis de a-i numi pe Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici la ministerele Dezvoltarii si Transporturilor, dar ca decizia trebuie luata in coalitie.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca va refuza si noile propuneri de ministri, respectiv Lia Olguta Vasilescu pentru portofoliul Dezvoltarii si Mircea Draghici la ministerul Transporturilor. ”Aceste doua propuneri vor fi refuzate in cursul acestei saptamani. Motivele o sa le cititi cand o…

- Presedintele Klaus Iohannis refuza din nou propunerile de ministri Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va refuza din nou propunerile de ministri cu care insista Guvernul Dancila. Anuntul oficial va fi facut în aceasta saptamâna, dupa cum transmite redactorul RRA, Oana…

- "Nu am basca, la urmatoarea propunere imi voi pune basca pentru ca azi am transmis guvernului o copie dupa buletin ca sa se vada ca sunt cetatean roman cu domiciliul aici, cazierul judiciar, declaratia de interese etc. tot ce se stia dinainte avand in vedere cs deja am fost numita prin decret prezidential…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis din nou joi presedintelui Klaus Iohannis nominalizarile pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor: Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului.

- Klaus Iohannis a semnat decretele pentru constatarea vacantarii funcțiilor de ministru al Dezvoltarii Regionale și ministru al Transporturilor. Președintele trebuia sa ia act de demisia celor doi miniștri. PSD le-a transmis celor doi, Paul Stanescu și Lucian Șova, sa-și dea demisia din funcțiile…

- „Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului UE cu o situatie nefericita de blocaj la doua ministere importante. Ii cerem presedintelui sa lase deoparte vendetele politice si sa deblocheze aceasta situatie care afecteaza profund imaginea Romaniei la nivel european” - este mesajul postat, luni,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri ca Guvernul a sesizat la Curtea Constitutionala faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor ministri la Transporturi (Mircea Draghici) si Dezvoltare Regionala (Lia Olguta Vasilescu). Dancila a vorbit in deschiderea…