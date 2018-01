Badalau, numarul doi in PSD: La sedinta CEx voi milita pentru echilibru; trebuie stabilite limitele de competenta ale guvernului si partidului. Oamenii se uita la noi si nu inteleg

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului"."La sedinta de astazi,…

- 'La sedinta de astazi, voi milita pentru echilibru. Indiferent care vor fi discutiile, trebuie sa convietuim, trebuie o coabitare. Trebuie stabilite limitele de competenta ale guvernului si ale partidului, nu un guvern care sa incalece partidul, un guvern cu oameni competenti. Partidul trebuie…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului". "La sedinta de…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinând necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara ca in acest moment in Guvernul Tudose exista un conflict intre ministrul de Interne, Carmen Dan, si premier, mentionand ca "este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece". "Premierul are decizia vizavi de ministri,…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a facut o afirmație șoc îm emisiunea „Subiectiv”, și anume ca mâine trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. „Într-o relație foarte buna. Suntem colegi…

- "Este o disputa in interiorul partidului, care a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt atat de grave. Eu ma ințeleg foarte bine atat cu Liviu Dragnea cat și cu premierul Mihai Tudose.Comitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne. Nu putem…

- PSD a convocat ședința Comitetului Executiv la inceputul saptamanii viitoare. Ședința era programata inițial pentru data de 28 ianuarie. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanți din partid asupra lui Ultima actualizare:…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD si considerat unul dintre loialii lui Liviu Dragnea, a anuntat pentru DCNews.ro ca luni va avea loc sedinta Comitetului Executiv al PSD. Stefanescu a cerut ca "toate lucrurile, trebuie sa ramana asa cum sunt: conducerea partidului sa ramana cea care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- "Eu inca sper ca Tudose sa ramana premier", a declarat Liviu Dragnea, vineri, intrebat despre solicitarea lui Catalin Radulescu.Dragnea a facut aceste declaratii la Bacau, el aflandu-se in aceste zile intr-un turneu prin judetele Moldovei, unde se intalneste cu liderii filialelor PSD. Liviu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat, joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv National, in care se va decide o eventuala…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat,joi,la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava,el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este prezent, astazi, la ședința Comitetului Executiv al filialei județene Suceava. La intalnirea care are loc la un hotel din Sucevița participa și vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD. Se va intalni cu sefii de organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, unde premierul Mihai Tudose este asteptat sa vina cu propuneri concrete de restructurare…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat marti, referindu-se la afirmatia premierului Mihai Tudose referitor la restructurarea Guvernului, ca acesta nu l-a informat direct cu privire la o astfel de intentie, reamintind ca actuala formula guvernamentala este bazata pe un protocol PSD – ALDE.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța Antena 3. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in cadrul…

- "Nu cred ca ar fi vrut s-o faca. Ceea ce pot sa spun cu certitudine este ca domnul Badalau urmareste organizatiile politice la nivel national de mai multa vreme, in special de la inceperea guvernarii PSD, la inceputul anului 2017. Si, probabil, a vrut sa-si manifeste un act de ingrijorare fata de…

- "Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a ajuns la Guvern in jurul orei 11.00, el avand o discutie de circa jumatate de ora cu premierul Mihai Tudose", au precizat surse politice, citate de Mediafax. De asemenea, premierul a avut intalniri separate cu mai multi presedinti de consilii…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu poate analiza activitatea liderului social-democrat la carma formatiunii, dar ca este loc de mai bine.

- Iniante de a intra la sedinta Comitetului Executiv, iderii PSD au fost obligati sa-si lase telefoanele la usa, ca sa nu mai comunice cu jurnalistii. Niculae Badalau, numarul doi in PSD, a venit cu o explicatie hilara.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu poate analiza activitatea liderului social-democrat la carma formatiunii, dar ca este loc de mai bine.

- Se ascut sabiile in PSD. Niculae Badalau cere "conducere colectiva" in partid Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a cerut luni printr-o scrisoare deschisa "punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a partidului". Niculae Badalau a lasant in scrisoarea…

- Ședința conducerii PSD s-a incheiat dupa mai multe ore de discuții incinse. Unul dintre protagoniștii ședinței a fost președintele executiv Niculae Badalau. Acesta a prezentat o scrisoare in cadrul ședinței, in care a facut mai multe reproșuri și a cerut organizarea unui Congres pentru stabilirea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, inaintea ședinței PSD de la ora 14:00. Printre cei prezenți la ședința se numara și vicepremierul Marcel Ciolacu. Deși ar putea fi considerata o ședința obișnuita, astazi liderii PSD se reunesc de la ora 14:00…

- Mai precis, pe diferite grupuri de Facebook ale susținatorilor social-democraților, oamenii sunt indemnați sa ceara politicienilor desemnarea lui Liviu Pleșoianu drept candidat la alegerile prezidențiale din 2019. "Are loc ședința CEX in care PSD iși va desemna candidatul pentru Prezidențialele…

- Soarta Cabinetului Tudose s ar putea afla astazi, scrie Digi 24. Dupa ce la sfarsitul anului trecut, la o intalnire de taina la care au participat doar greii PSD, Liviu Dragnea le a spus colegilor de partid ca este nemultumit de Mihai Tudose, se pare ca intalnirea va continua astazi. Membrii PSD au…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi inainte de ședința Comitetului Executiv.Citește și: Dezvaluiri explozive ale avocatului lui Radu Mazare: Cu ajutorul cui a fugit fostul edil in Madagascar! 'Nu a fost o fuga' Deși…

- Restructurare Guvern. Tudose vrea mai putine ministere, Dragnea se impotriveste Premierul Mihai Tudose isi doreste cu Executiv cu mai putine ministere, insa seful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se impotriveste, miercuri dand un semnal clar, prin intermediul Facebook, ca intentioneaza sa o…

- Comitetul Executiv al PSD, forul extins de conducere a partidului, a fost convocat pentru luni, 8 ianuarie, la ora 14.00, la sediul partidului din Kiseleff, informeaza HotNews.ro. Presedintele PSD Liviu Dragnea anuntase miercuri, imediat dupa demisia Doinei Pana din functia ...

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației a declarat, joi, pentru Libertatea, ca acele ministere care nu au mers trebuie regandite, pentru ca oamenii au o așteptare de la guvern și nu se poate sa nu faci performanța. Parlamentarul PSD a mai afirmat ca in perioada urmatoare se va…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, susține ca exista deja discuții in interiorul partidului pentru convocarea unui Congres Extraordinar al PSD, insa exclude varianta ca Liviu Dragnea sa fie schimbat din funcție.Niculae Badalau a precizat ca ”se poarta discuții intre colegi”, in…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat o…

- Sosesc primele reacții dupa demisia Ministrului Apelor și Padurilor, Doina Pana. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca soarta acestui Minister ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a punctat, joi, ca poziția premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta „parerea dansului vizavi de Guvern" adaugand ca premierul Mihai Tudose nu este presedintele PSD.

- „Nu am nici cea mai mica intentie de a candida la presedintia Romaniei, nu am nici cea mai vaga intentie, daca se va crea aceasta situatie, de a candida la presedintia partidului. Se pun pe seama mea tot delul de zvonuri false, informatii neadevarate”, a declarat Gabriela Firea la un post de televiziune.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, potrivit Romania TV.Deputatul PSD Codrin Stefanescu, a declarat la Romania TV ca partidul va organiza mitinguri in Bucuresti si in…

- Premierul a fost rugat ca catalogheze relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis, cu liderul PSD, Liviu Dragnea si cu coalitia de guvernare. El a catalogat drept "institutional corecta" relatia cu Iohannis si "buna" atat relatia cu Dragnea, cat si cea cu coalitia. Referindu-se la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) avertizeaza ca exista perspectiva accelerarii semnificative a inflatiei pe termen scurt, riscurile provenind din atat din mediul intern, cat si din cel extern. Guvernatorul Mugur Isarescu a precizat ca spera ca aceste riscuri „sa se diminueze maine”, cand va avea loc…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, ca, in opinia sa, amanarile succesive ale sedintelor de guvern in care trebuia adoptata ordonanta de urgenta privind modificarea Codului Fiscal nu e nicio problema. "Cred ca atunci cand este vorba despre adoptarea in…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, ca, in opinia sa, nu este nicio problema cu amanarile succesive ale sedintelor de Guvern in care trebuia adoptata Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului fiscal, sustinand ca atunci cand este vorba despre adoptarea in…

- Dezbaterea modificarilor fiscale s-a amânat, cel puțin pe moment, pentru ziua de miercuri. Întrebat când va avea loc ședința de guvern, premierul Mihai Tudose a raspuns „miercuri, ca de obicei”. Se pare, însa, ca va fi o ședința ordinara și nu se știe daca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca Guvernul ar trebui sa dea mai multe explicatii cu privire la reforma fiscala pe care a initiat-o, pentru a clarifica lucrurile care au generat nemultumire în ultima perioada. "În primul rând, trebuie mai multe…

- Kelemen Hunor: ”Nu știm ce vrea, de fapt, sa faca Guvernul” Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, ca Guvernul ar trebui sa dea mai multe explicatii cu privire la reforma fiscala pe care a initiat-o, pentru a clarifica lucrurile care au generat nemultumire in ultima perioada. 'In…