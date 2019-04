Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri ca este "criticabila" decizia CCR prin care s-a stabilit ca Ordonanta privind operationalizarea Sectiei de investigare a magistratilor este constitutionala, pe motiv ca nu respecta o recomandare a Comisiei de la Venetia care prevede ca o astfel de…

- Toader a adaugat, insa, ca procesul de revizuire a Legii fundamentale nu este facil, subliniind ca in Parlament nu exista majoritatea de trei patrimi pentru acest demers. "Comisia de la Venetia ne recomanda in cateva paragrafe sa revizuim Constitutia. Pai, procesul de revizuire a Constitutiei…

- Comisarul pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a prezentat joi, 28 februarie, un amplu raport in care a criticat reforma justitiei din Romania si a cerut Guvernului de la Bucuresti sa mentina independenta sistemului judiciar. "Comisarul a luat act de preocuparile…

- Lazar inca il vede pe Toader un fel de „Fat Frumos” al Justiției *Controversata OUG 7/2019 de modificare a legilor Justiției au aruncat Romania in aer *Chiar și așa, Tudorel Toader este inca bine vazut de liderii ALDE din Alba Dupa ce in urma cu ceva timp liderul ALDE Alba, Ioan Lazar declara ca actualul…

- Uniunea Salvati Romania a transmis o scrisoare Avocatului Poporului in care invoca mai multe motive de neconstitutionalitate ale OUG urilor pe justitie emise de Tudorel Toader si ii cere lui Victor Ciorbea sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei. USR transmite ca ordonanta adoptata de Guvern contravine…

- PNL solicita Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta ultimei ordonante de urgenta privind legile Justitiei si demareaza, in paralel, o campanie de informare a Comisiei de la Venetia in privinta prevederilor acestei ordonante, a anuntat, miercuri, liderul deputatilor liberali,…

- Presedintele ALDE Europa, Hans van Baalen, a declarat, la RFI, ca Romania trebuie sa ia in serios recomandarile Comisiei de la Venetia si GRECO privind statul de drept. El a mai spus ca Romania este pregatita sa exercite presedintia rotativa a UE, Melescanu fiind ”un ministru bun”.”Bineinteles…

- Romania trebuie sa ia in serios recomandarile facute de Comisia de la Venetia si GRECO privind legile justitiei, a declarat la RFI eurodeputatul olandez Hans van Baalen, presedinte al partidului ALDE Europa. Pe de alta parte, el spune ca pe durata președinției Consiliului Uniunii Europene Romania ar…