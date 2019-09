Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, presedinte al PSD Giurgiu, s-a lansat, joi, intr-un atac dur la adresa politistilor, pe care i-a catalogat drept "lenesi" si "aroganti", "cu burti" si a afirmat ca acestia "isi iau salariile degeaba". Reactia ministrului a venit in urma arestarii sefului de la permise…

- Studii in strainatate: TOP 3 LUCRURI de care sa tii cont daca vrei sa studiezi in alta tara Daca optezi pentru a studia in strainatate, ai toate sansele sa te bucuri de multe lucruri inedite, de la o calitate inalta a cursurilor si pana la bucuria de a cunoaste oameni noi. Insa, mutarea reprezinta un…

- Elevi din 12 unitați de invațamant din județul Alba au primit recomandari de la polițiști, jandarmi, pompieri și specialiști ANITP și ANA, in ultimele doua zile, pentru prevenirea traficului de persoane, a consumului de droguri a victimizarii din infracțiuni și situații de urgența. In perioada 10-11…

- Copiii unor oameni de afaceri au devenit peste noapte romi pentru a putea intra pe locurile speciale la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, potrivit publicatiei gorj-domino.ro. https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23335774-copiii-unor-oameni-afaceri-din-gorj-transformati-romi-pentru-putea-intra-locurile-speciale-academia-politie-presa.htm

- FRUMUȘENI. Bomba de aviație in greutate de 50 de kilograme, abandonata luni seara pe marginea drumului județean Arad-Frumușeni, a fost distrusa, marți dimineața, de echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad. Pentru a putea distruge in siguranța bomba, pirotehniștii…

- Mihaiela Geanina Genes e disparuta de 20 de ani, din Caracal, dupa ce s-a urcat intr-o masina de ocazie. Politia i-a spus tatalui sa stea linistit, ca „fata e in calduri”. A luat ancheta in propriile maini si cand aproape si-a gasit copilul, s-a lovit din nou de nepasarea statului.

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov desfașoara activitați pentru depistarea unui barbat in varsta de 54 ani din județul Hunedoara, care locuia cu chirie pe raza municipiului Brașov. Acesta a plecat in data de 25 iunie a.c. din imobilul in care locuia și nu a mai revenit…