Stiri pe aceeasi tema

- PUTEREA a semnalat recent ca baronul PSD de Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, le-a transmis apropiaților sai ca ALDE trebuie sa obțina in Giurgiu un scor foarte mic, astfel incat sa nu fie al doilea partid din județ așa cum au declarat liderii locali, ci al patrulea sau al cincilea dupa PSD, PNL,…

- Sapte persoane au avut de suferit de pe urma unui accident grav, produs noaptea trecuta, in jurul orei 3, pe Autostrada Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 32. Anuntul privind producerea unei coliziuni puternice intre un microbuz in care se aflau mai multi oameni si o autoutilitara destinata transportului…

- Comercianții din Dragonul Roșu impreuna cu Fundația Alinare ofera cadouri familiilor nevoiașe cu ocazia Sarbatorilor Pascale. In cadrul campaniei umanitare „Impreuna oferim alinare”, organizata in lunile aprilie, mai și iunie, familiile cu posibilitati financiare reduse primesc ajutor sub forma unor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marți, ca toți primarii din Romania ar trebui sa il declare pe Liviu Dragnea persona non-grata și sa ii interzica accesul pe raza localitaților lor, in urma reglementarilor aduse bugetelor locale de catre guvernul „pilotat” de acesta.„Președintele…

- Seful IPJ Giurgiu, Catalin Georgescu, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca un politist care a lucrat la Bolintin Vale a condus zece ani fara permis, colegii lui s-au sesizat din oficiu in 2014, a intrat in cercetarea prealabila a Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale iar doi ani mai…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a participat la lansarea campaniei caritabile „Grija pentru Copii", desfașurata de Dorna in parteneriat cu organizația „Salvați Copiii Romania", care a ajuns la cel de-al șaptelea an de existența. Evenimentul a avut loc la Sala Radio și a fost punctat de un concert susținut…

- Mai tineti minte celebra poza in care Dragnea, Tariceanu, Valcov, Teodorovici, Chitoiu si Badalau stateau la masa si lucrau la bugetul pe 2019? - scrie Daniel Gorgonaru pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Primarii au de gand sa protesteze daca vor constata ca Guvernul le-a taiat fondurile pentru 2019. Multi se plang ca inca nu stiu cu ce bani raman. Daniel Dragulin, primar Calarasi: „In acest moment nu ma pot baza pe nimic clar. Am inteles ca exista o formula pe care Ministerul de Finante o va transmit…