Stiri pe aceeasi tema

- "Presedintele Romaniei a avut, in calitate de reprezentant al statului membru care detine Presedintia in exercitiu a Consiliului UE, o interventie privind progresele obtinute in implementarea obiectivelor strategice formulate la Consiliul European din decembrie 2018, precum si in raport cu tematicile…

- Ieri, judecatorii CCR au decis ca se poate organiza un referendum in ziua alegerilor europarlamentare. Ei au admis partial solicitarea de neconstitutionalitate a presedintelui Klaus Iohannis, potrivit Mediafax. Pe 17 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a sesizat, Curtea Constitutionala a Romaniei…

- Eugen Teodorovici i-a recomandat presedintelui Klaus Iohannis sa dea cui vrea lectii de economie, precizand ca acesta „deja sare calul”. Ministrul Finantelor a adaugat ca ia personal criticile sefului statului la buget, spunand ca s-a saturat sa de atata diplomatie. „Romania pierde prin declaratiile…

- "Presedintele a trimis la Curtea Constitutionala legea privind plafoanele, care in esenta era constitutionala, dar a fost respinsa din motive procedurale, fiind acum pusi in situatia de a nu putea aplica bugetul in forma sa cum a rezultat din dezbateri. Probabil ca va trebui, intr-o procedura extrem…

- ​CCR dezbate, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis în legatura cu modificarea legii care interzice organizarea unui referendum în aceeași zi în care au loc alegerile europarlamentare. Șeful statului a contestat modificarile aduse legii de actuala putere în contextul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea l-a atacat dur, luni, pe presedintele Klaus Iohannis, dupa decizia de a ataca la Curtea Constitutionala legea bugetului de stat pe 2019. "Este clar ca si el si liberalii sunt niste ipocriti. Consecintele sunt ca de la 1 martie nu se pot mari alocatiile la copii. Deci, pentru…

- "Costituțional, președintele poate sa ceara Curții Constituționale sa verifice constituționalitatea oricarei legi, chiar și a legii bugetului. Și ea poate fi supusa unui astfel de control. De altfel a mai fost. S-a mai intamplat in decursul anilor ca Legea Bugetului sa fie explicata de Curte. In…

- Curtea Constitutionala a admis, miercuri, sesizarile PNL, USR, ICCJ si a presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu Legea privind declasificarea unor documente. Calin Popescu Tariceanu, unul dintre initiatorii proiectului, spune ca decizia CCR nu pune in discutie legalitatea protocoalelor. UPDATE ora…