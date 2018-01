Stiri pe aceeasi tema

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara, într-o emisiune TV, ca scandalul public generat de conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, este "un lucru foarte grav" și a afirmat ca

- "Este o disputa in interiorul partidului, care a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt atat de grave. Eu ma ințeleg foarte bine atat cu Liviu Dragnea cat și cu premierul Mihai Tudose.Comitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne. Nu putem…

- Scandalul din interiorul PSD ajunge la punctul culminant, dupa ce mai multi lideri ai partidului au cerut convocarea Comitetului Executiv. In spatele usilor inchise se vorbeste tot mai mult despre o demisie/demitere a premierului, daca acesta nu va face un pas inapoi in meciul cu Liviu Dragnea si Carmen…

- ​Presedintele PSD, Liviu Dragnea, forteaza convocarea sedintei Comitetului Executiv pentru a cere demisia premierului Mihai Tudose, au declarat surse din partid, dupa ce mai multi lideri au solicitat intrunirea cat mai rapida a conducerii partidului pentrua transa disputa interna. Potrivit surselor,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Oganizația PSD Vaslui solicita întnirea de urgența a Comitetului Executiv. Luni sau marți este data propusa pentru aceasta ședința. Organizația s-a întrunit vineri în prezența lui Liviu Dragnea. Ședința a fost convocata pentru soluționarea tensiunilor acumulate în interiorul…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a anuntat ca va convoca cat mai repede un CEX pentru a lamuri situatia din interiorul partidului, informeaza Antena3.ro. Ministrul de Interne, Carmen Dan, si premierul Mihai Tudose sunt in momentul de fata in conflict deschis, un conflict in interiorul cabinetului generat…

- Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. De asemenea, intrebat de ziaristi daca se afla in spatele deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a nu demisiona din functie, liderul social-democrat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lasat sa se ințeleaga, intr-o scurta și ironica declarație la Bacau, de partea cui e in razboiul care se poarta, aparent intre premierul Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, dar de fapt lupta e la varf. „Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru”,…

- Razboiul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea pare din ce in ce mai intens. Premierul i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, iar taberele din partid par sa se coalizeze in spatele celor doi. Unul dintre liderii din filiale, presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu lanseaza un avertisment…

- Presedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, considera ca romanii au de suferit in urma conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan. Acesta susține ca este, de fapt, un joc politic și nu dorește ca partidul pe care il conduce sa se amestece in certurile PSD-ului.…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul ”nu chiar placut”, iar in cazul in care conflictul va continua in acest fel, mai ramane ca CEX al PSD sa ceara demisia premierului.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI: Claudiu Manda, Adrian Tutuianu si Gabriel Vlase. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat…

- Razboiul din PSD e departe de a se incheia. Se pare ca oamenii anti Dragnea rup randurile. Omul numarul doi din PSD, Niculae Badalau il critica la scena deschisa pe Mihai Tudose. In direct pe B1 TV, Niculae Badalau a transmis ca ministrul de Interne, Carmen Dan, nu trebuie sa-si dea demisia din Guvern."Carmen…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca solicita demisia sefului Inspectoratului General de Politie si a ministrului de interne Carmen Dan, despre care a afirmat ca nu are autoritate, si i-a cerut premierului Mihai Tudose "sa nu mai planga" la televizor ca nu…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a declarat, joi, pentru Mediafax, ca Organizatia de Femei a PSD este indignata ca pana in prezent trei femei au parasit Guvernul Tudose, iar acum se incearca demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, afirmand ca "s-a incercat umilirea doamnei ministru".Citeste…

- Fostul președinte, Traian Basescu lanseaza o scrisoare deschisa catre premierul Mihai Tudose, șeful PSD, Liviu Dragnea și Carmen Dan. Basescu o sfatuiește pe doamna ministru de Interne sa iși dea singura...

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, joaca tare in razboiul cu gruparea condusa se Mihai Tudose. Ultima ședința a Comitetului Executiv i-a aratat lui Dragnea ca majoritatea celor din PSD ar fi de acord cu o conducere colectiva, așa cum a cerut Niculae Badalau.Citește și: Mihai Tudose o REFUZA…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a comentat in mod ironic, la Digi24, scrisoarea prezentata de presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in sedinta de luni a Comitetului Executiv, spunand ca prietenului sau i s-a dezvoltat un "talent ideologic", insa pentru ca acest talent sa ajunga sa…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța Antena 3. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in cadrul…

- Dupa scandalul din interiorul PSD, acum bubuie un nou scandal, de data aceasta in interiorul Guvernului. Surse politice ne-au precizat ca premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze.…

- Mihai Tudose declarat ca este de acord cu scrisoarea lui Badalau, care vorbeste si despre decizii controversate luate de PSD in ultimul an. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a lansat, luni seara, o scrisoare deschisa in care cere „punerea in functiune a mecanismelor statuare…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca ministrul Carmen Dan conduce foarte bine Ministerul de Interne si nu ar trebui sa isi dea demisia in contextul cazului politistului acuzat de pedofilie. „Dansa conduce foarte bine Ministerul de Interne, cu o mana de barbat. Va dati seama ca…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, propune in proiectul sau politic pentru 2018 punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a social-democratilor, intrunirea saptamanala a Biroului Permanent si prezentarea de catre premier a unui raport de activitate anual…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Soarta Cabinetului Tudose s ar putea afla astazi, scrie Digi 24. Dupa ce la sfarsitul anului trecut, la o intalnire de taina la care au participat doar greii PSD, Liviu Dragnea le a spus colegilor de partid ca este nemultumit de Mihai Tudose, se pare ca intalnirea va continua astazi. Membrii PSD au…

- La aceasta intalnire au participat șase persoane – cei mai importanți lideri ai PSD, oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, potrivit informațiilor Digi24. Președintele PSD le-ar fi vorbit despre posibilitatea ca Tudose sa fie al doilea premier inlocuit de partid, dupa Sorin Grindeanu, in condițiile…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta "parerea dansului vizavi de Guvern" adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern.…

- Discutii, la ora transmiterii stirii, intre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, la sediul MAI, in contextul in care meteorologii au emis mai multe avertizari de vreme rea pentru urmatoarele 24 de ore. Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Mihai Tudose, revenit…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. El a mai spus ca va cere demisia…