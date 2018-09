Bădălău - Dragnea, ”foarte multe înțelegeri”. Propuneri de miniștri ”Eu, cu domnul presedinte Dragnea, am foarte multe intelegeri, ieri am avut o discutie, cred ca de trei ori ne-am vazut ieri la trei intalniri, cred ca undeva la patru-cinci ore am stat de vorba fata de forma in Guvern si comisia care s-a format, cum avem de gand cu secretarul general al guvernului, cu foarte multi factori din guvern. (...)Luni, a fost BPN, s-a format o comisie pentru analiza guvernului - pentru ca unul dintre factorii pentru care am pierdut puncte comparativ cu 2016 a fost imaginea guvernului, functionalitatea lui - si, ca urmare a acelei scrisori de la ultimul CEX, s-a format… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

