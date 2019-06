Stiri pe aceeasi tema

- "Am aprobat in Guvern o lista cu 22 de mari proiecte strategice care urmeaza sa fie realizate in parteneriat public-privat. O parte din acestea a intrat in etapa finala de lucru, de exemplu autostrada Ploiesti-Brașov, care are acum un constructor cert, asocierea dintre cea mai mare firma din China…

- "Romania a inregistrat, in ultimii ani, una dintre cele mai mari cresteri din Uniunea Europeana (...) Avem a doua cea mai mare crestere economica din UE, pe primul trimestru din acest an (...) Pentru 2019, avansul economic este estimat la 5,5 % din PIB. In urmatorii doi ani, cresterea economica se…

- Memorandumul va fi semnat, in prezenta ministrului Economiei, Niculae Badalau, de catre Franco Gussalli Beretta, presedinte Beretta Holding, si Tiberiu Alexandru Pirvu, director general Uzina Mecanica Plopeni.La eveniment au fost invitati si ministrul Apararii Nationale, Gabriel-Beniamin…

- Liderii social-democrați se afla, marți seara, intr-o ședința extraordinara a CEX, dupa ce Liviu Dragnea a ajuns in pușcarie, pentru urmatorii 3 ani și 6 luni! Conform unor surse, Niculae Badalau, ministru al Economiei, l-a criticat vehement pe Razvan Cuc, omologul de la Transporturi, și a cerut…

- * Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda va intra in programul de oprire planificata, incepand de vineri, reactorul urmand sa fie deconectat de la sistemul energetic national la ora 11:00, a anuntat Nuclearelectrica. Durata opririi planificate este de 32 de zile. * Ministrul roman al Economiei,…

- Directiva privind modernizarea legislatiei pentru protectia consumatorilor este un succes incontestabil al Presedintiei Romaniei, aducand beneficii nete pentru cetatenii Uniunii Europene, inclusiv pentru cetatenii romani, sustine ministrul Economiei, Niculae Badalau. Directiva ofera mecanisme…

- Unul din cele mai cunoscute si apreciate bazine legumicole din tara este, fara indoiala, cel de la Colibasi, de unde se spune ca ar fi pornit ideea programului national „Bani pentru tomate”. Pentru a vedea cu ochii lor cum se desfasoara acest program si ce beneficii aduce legumicultorilor, ministrul…

- Romania se va asocia cu producatorul italian de armament Beretta in vederea realizarii, la Uzina Mecanica de la Plopeni din judetul Prahova, a doua noi tipuri de arme, a anuntat, joi, ministrul Economiei, Niculae Badalau. Potrivit acestuia, statul roman si compania italiana vor crea o…