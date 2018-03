Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- Senatorul PSD, Niculae Badalau, a sustinut, miercuri, ca presedintele social-democrat, Liviu Dragnea, a spus adevarul referitor la implicarea SRI in numirea Guvernului USL din 2012, adaugand ca a fost o slabiciune si din partea partidului.

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat la B1 Tv ca "parti" din ceea ce au declarat Victor Ponta si Liviu Dragnea privind formarea guvernului Ponta sunt adevarate, precizand ca la momentul respectiv Ponta a venit cu propunerea lui Ioan Rus ca ministru de Interne, desi el s-a exprimat ca…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania"."Am…

- Senatorul de Arad Mihai Fifor a fost ales sambata, in cadrul Congresului Extraordinar al PSD , vicepresedinte pentru regiunea de vest, liderul social democrat candidand in tandem cu ministrul Romanilor de Pretutindeni, Natalia Intotero. Regiunea de vest cuprinde judetele Arad, Hunedoara, Caras Severin…

- La o zi, practic, de cand Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov anuntase ca o sprijina pe Viorica Dancila pentru functia pe care o ocupa la aceasta ora Niculae Badalau, Liviu Dragnea a spus cu subiect si predicat ca o sustine pe social-democrata aflata in fruntea Guvernului cand vine vorba de functia de presedinte…

- Numarul doi din PSD, Niculae Badalau le-a dezvaluit jurnalistilor ce a discutat cu presedintele PSD, inainte de comitetul executiv al PSD. Badalau sustine ca desi Dragnea are un cuvant greu in aceste alegeri, nu i-a cerut sustinerea pentru candidatura sa la functia de presedinte executiv al partidului."Am…

- “Am participat astazi la Conferința Organizației Județene a Partidului Social Democrat Giurgiu, care s-a desfașurat cu puțin timp inainte de lucrarile Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat, un congres organizat intai pentru ca este un cadru in care putem sa dezbatem problemele care…

- Prezent joi la Giurgiu, intr-o conferinta de presa, presedintele executiv al PSD, senatorul giurgiuvean Niculae Badalau, a fost intrebat de jurnalisti despre realtiile cu Liviu Dragnea si despre disponibilitatea de a mai candida la functia de presedinte executiv al partidului. El a declarat ca nu stie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca nu exista nicio ruptura intre el și Liviu Dragnea, așa cum s-a speculat in presa. De asemenea, Badalau a ținut sa precizeze ca documentul programatic pe care l-a depus la Comitetul Executiv al PSD din luna decembrie…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- "Directorul SPP poate fi numit de Presedintele Romaniei, dar numai la propunerea adoptata prin consens de CSAT. Din pacate, se pare ca Iohannis nu a inteles ca in CSAT are sapte ministri PSD care vor executa dispozitiile lui Daddy la numirea sefului SPP si nu pe ale sale. Directorul SIE se…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca judetul Giurgiu va fi destul de mult afectat daca exista o tensiune intre Liviu Dragnea si Niculae Badalau."Am auzit ca domnul Niculae Badalau a…

- Traian Basescu a spus într-o postare pe pagina personala de Facebook ca decizia Guvernului de a renunta la protectia SPP, “argumentata cu bârfe de partid”, demonstreaza cum va fi guvernarea Vioricai Dancila - “Daddy ordona, Vasilica executa”. Basescu afirma…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila nu va fi premier in adevaratul sens al cuvantului ci un simplu executant al comenzilor lui Liviu Dragnea."Va conduce Guvernul domnul Dragnea și trebuie sa-și asume acest lucru, nu poate mereu prin altcineva. Tocmai pentru ca-i cunosc…

- La intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea au participat Viorica Dancila, premier desemnat, Niculae Badalau, presedinte executiv PSD, Paul Stanescu, actual vicepremier, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. Liderul PSD a anuntat, la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura.

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a declarat, duminica seara, la Antena 3 , ca maine, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. ”Exista o disputa de partid care a fost accentuata de media.…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul. Liderii PSD se intalnesc luni pentru a decide, in Comitetul Executiv, asupra disputei dintre…

- Niculae Badalau crede ca doar cu o plecare a unuia dintre Mihai Tudose si carmen Dan va fi liniste in PSD. Scrisoarea liderului TSD. "Trebuie sa mizam pe deschidere si pe democratie in partid" "Exista o disputa de partid care a fost accentuata de media. Tot timpul exista o dezbatere.…

- Niculae Badalau, președintele executiv al PSD, transmite un mesaj inainte de ședința Comitetului Executiv Național al PSD de luni, 15 ianuarie. Duminica seara, la Antena 3, in una din rarele apariții la o televiziune, Badalau l-a criticat pe Tudose, dar a susținut ramanerea acestuia la Palatul Victoria.„Cred…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a facut o afirmație șoc îm emisiunea „Subiectiv”, și anume ca mâine trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. „Într-o relație foarte buna. Suntem colegi…

- "Este o disputa in interiorul partidului, care a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt atat de grave. Eu ma ințeleg foarte bine atat cu Liviu Dragnea cat și cu premierul Mihai Tudose.Comitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne. Nu putem…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca lucrurile ”au evoluat firesc” intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider al PSD va fi istorie, iar premierul isi va putea forma guvernul dupa cum considera el.”Lucrurile au evoluat firesc,…

- Premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința CExN si a intrat in polemica cu mai multi social-democrati. "Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1", le-ar fi spus Mihai Tudose celor prezenți, potrivit Romania TV. Mihai Tudose a sugerat ca ar fi nevoie…

- Pentru prima oara in mandatul sau de președinte al PSD, Liviu Dragnea a intampinat, luni, in cadrul ședinței largite a conducerii social-democrate, o opoziție concertata a mai multor baroni importanți ai formațiunii, in contextul razboiului purtat la baioneta cu premierul Mihai Tudose, care, susținut…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Din culisele PSD apar tot felul de informații dintre cele mai controversate. Surse politice vorbesc despre comasarea unor ministere și trecerea Guvernului prin Parlament. Totodata, Antena 3 transmite, tot pe surse politice informația potrivit careia s-ar incerca inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, inaintea ședinței PSD de la ora 14:00. Printre cei prezenți la ședința se numara și vicepremierul Marcel Ciolacu. Deși ar putea fi considerata o ședința obișnuita, astazi liderii PSD se reunesc de la ora 14:00…

- Mai precis, pe diferite grupuri de Facebook ale susținatorilor social-democraților, oamenii sunt indemnați sa ceara politicienilor desemnarea lui Liviu Pleșoianu drept candidat la alegerile prezidențiale din 2019. "Are loc ședința CEX in care PSD iși va desemna candidatul pentru Prezidențialele…

- Soarta Cabinetului Tudose s ar putea afla astazi, scrie Digi 24. Dupa ce la sfarsitul anului trecut, la o intalnire de taina la care au participat doar greii PSD, Liviu Dragnea le a spus colegilor de partid ca este nemultumit de Mihai Tudose, se pare ca intalnirea va continua astazi. Membrii PSD au…

- "La ultimele declaratii ale presedintelui partidului, Liviu Dragnea, si ale premierului s-ar dori o noua arhitectura a Guvernului. Tinand cont de acest lucru, CEx-ul va lua decizia. Ne dorim un Guvern mai suplu. Probabil, undeva la 16 sau 17 ministere", a spus Niculae Badalau, la Digi 24. El…

- Restructurare Guvern. Tudose vrea mai putine ministere, Dragnea se impotriveste Premierul Mihai Tudose isi doreste cu Executiv cu mai putine ministere, insa seful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se impotriveste, miercuri dand un semnal clar, prin intermediul Facebook, ca intentioneaza sa o…

- Presedintele Executiv al PSD, Niculae Badalau, spune Guvernul ar putea fi restructurat, iar Executivul ar putea include 16 – 17 ministere, fata de 24, cate sunt in prezent, el apreciind ca este necesar si un Congres al partidului. In replica, vicepremierul Paul Stanescu spune ca un congres al partidului…

- Niculae Badalau, președintele executiv al PSD, a declarat miercuri ca este posibil ca Ministerul Apelor sa treaca la Ministerului Mediului, in contextul in care președintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat o restructurare a Guvernului. „E foarte adevarat ca doamna Pana are probleme de sanatate. Doamna…

- "Va transmit acest mesaj public pentru a avea conștiința impacata in fața cetațenilor acestei țari, dar și cu speranța ca, totuși, va va pune pe ganduri și, in cele din urma, va va determina sa nu mai fiți pasiv, respectiv sa nu mai fiți complice ororilor intreprinse in aceste zile. Am urmarit…