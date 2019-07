Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca actualul premier Viorica Dancila s-a dovedit a fi un politician care stie ce are de facut, dupa ce a scapat de presiunea lui Liviu Dragnea. "De la plecarea lui Dragnea s-au schimbate multe in PSD. In primul rand, subevaluata Vasilica Dancila se arata mai…

- Social-democratii se reunesc, joi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, forul extins de conducere, desi ultima sedinta a avut loc vinerea trecuta. Partidul se pregateste pentru Congresul din 29 iunie. Sunt asteptate si alte candidaturi la sefia PSD, pana acum doar premierul Viorica Dancila…

- Liviu Dragnea a spus, inainte de a pleca in pușcarie, ca Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu sa fie candidatul coaliției PSD - ALDE la prezidențiale. Firea a refuzat, iar Viorica Dancila a anunțat ca totul se va decide in CEX-ul partidului. ”Nu vreau ca decizia sa o ia președintele partidului,…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, sustine ca rezultatul partidului la europarlamentare trebuie asumat de toti, ea afirmand ca social-democratii, in momentele grele, au dat dovada de unitate si putere de a merge mai departe. Dancila a declarat, marti, la finalul sedintei Biroului Permanent…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, sustine ca rezultatul partidului la europarlamentare trebuie asumat de toti, ea afirmand ca social democratii, in momentele grele, au dat dovada de unitate si putere de a merge mai departe, informeaza Agerpres.roDancila a declarat, marti, la finalul sedintei…

- Președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, incepe sa puna ordine in PSD, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Dancila a decis sa-l pastreze pe Mircea Draghici in funcția de trezorier al PSD, dar a cerut o analiza a finanțelor partidului.Citește și: SURSE - Intalnire Dancila - Tariceanu:…

- Premierul și președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, susține ca nu este adepta conducerii prin care toate deciziile sunt luate doar de catre președintele partidului. Este primul semnal de delimitare al Vioricai Dancila fața de modul in care Liviu Dragnea a condus PSD.Citește și: SURSE…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica, in comuna Colibasi, judetul Giurgiu, ca imediat dupa alegerile europarlamentare Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta, urgenta fiind justificata de necesitatea simplificarii procedurii de atestare a domeniului public, actuala…