Bădălău: Această minciună a PNL trebuie să înceteze "Cifre oficiale: 218.029.188 lei! Atat este EXCEDENTUL bugetului de pensii in trimestrul doi al anului. Este pentru prima oara , din 2007, cand bugetul de pensii are din nou excedent – adica incaseaza mai mulți bani decat cheltuie. Așadar SUNT BANI DE PENSII, fara probleme! Excedentul bugetului de pensii este cea mai buna dovada care desființeaza manipularea Opoziției ca n-ar fi bani de pensii. Aceasta minciuna prin care PNL iși pregatește justificarea plafonarii sau taierii pensiilor in eventualitatea unei veniri la guvernare, trebuie sa inceteze. Ar fi un gest de minima decența și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

