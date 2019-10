Un singur eveniment are puterea de a declanșa o schimbare radicala in cursul istoriei. Același adevar poate arata diferit in percepția fiecarui martor. Duminica, pe 13 octombrie, de la ora 16:00, Bad Talks, scris, regizat și interpretat de Radu Iacoban, revine la Unteatru. La granița dintre imaginație și realitate, Bad Talks construiește o radiografie a unei realitați posibile, apeland la reacțiile pe care un eveniment de interes național le-ar putea declanșa in randul opiniei publice. Cu sau fara voia lor, cei care striga, precum și cei care aleg sa asiste in tacere, devin piesele unui puzzle,…