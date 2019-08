Stiri pe aceeasi tema

- „Old Town Road”, interpretat de rapperul Lil Nas X si de cantaretul country Billy Ray Cyrus, a coborat pe locul al treilea in topul american al single-urilor dupa ce a petrecut un timp record in fruntea clasamentului, 19 saptamani, fiind devansat de „Bad Guy” al cantaretei electro-pop Billie Eilish.

- Cantecul "Old Town Road", interpretat de rapperul Lil Nas X, a stabilit in mod oficial un nou record de longevitate in fruntea vanzarilor de discuri din Statele Unite, cu 17 saptamani petrecute pe prima pozitie in acest clasament, au anuntat luni reprezentantii revistei Billboard, citati de AFP.…

- Ariana Grande si Taylor Swift sunt artistele care au primit cele mai multe nominalizari la MTV Video Music Awards, gala ce va avea loc pe 26 august la Prudential Center din Newark, New Jersey, potrivit news.ro.Grande si Swift au primit cate zece selectii, fiind urmate de debutanta Billie Eilish,…

- „Bad Guy”, una dintre cele mai ascultate piese semnate Billie Eilish, are acum parte și de un remix care sigur va face furori in aceasta vara. Dupa ce Justin Bieber a anunțat lansarea unui remix la inceputul acestei luni, intreg peisajul social media a luat foc, iar acum, la cateva zile distanța, misterul…

