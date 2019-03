Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata in 37 de saptamani, Gabriela Cristea nu a mai putut sta astazi in direct la “Te iubesc de nu te vezi”. Cunoscuta prezentatoare a parasit emisiunea si a ajuns de urgenta la spital. Gabriela Cristea s-a confruntat tot weekend-ul cu contractii puternice, iar astazi, in timp ce se pregatea sa…

- Viorica de la Clejani este sarbatorita zilei! Cunoscuta cantareata a implinit 46 de ani, dar s-a declarat suparata, caci Ionita nu i-a urat "La multi ani" si nici nu i-a dat cadou. Situatia s-a schimbat radical dupa ce artista a spus asta la TV.

- Agenția suedeza pentru Cercetare in Aparare, o agenție guvernamentala care ține de Ministerul Apararii din Suedia, considera ca acțiunile rusești din ultimii zece ani demonstreaza ca Moscova se pregatește de un razboi Mondial.

- In ultima perioada, doua imagini au facut valva pe internet. Andi si Hannelore aveau fotografii pe retelele de socializare care pareau din aceeasi locatie, mai precis, din casa blondinei! Prezenta in platoul emisiunii "Agentia VIP", Hannelore a raspuns la controversata intrebare. A fost sau nu Andi…

- Adina Banea, o cunoscuta bloggerita de la noi, trece printr-o perioada extrem de neplacuta. A semnat un contract de inchiriere a unui imobil si acum regreta profund! A fost acuzata de distrugere, dar ea spune ca a fost jefuita de utilaje care costa 90 de mii de euro.

- Invitata la emisiunea "Agentia VIP", Nico, celebra ispita de la "Insula Iubirii", a facut o dezvaluire socanta. Se pare ca frumoasa blondina este intr-o relatie de 3 luni, cu un cetatean strain. Nu a oferit prea multe detalii, insa... destul pentru moment!

- Betty Stoian a fEcut o declaratie emotionantE xi dureroasE in acelaxi timp despre mama ei. Cunoscuta brunetE a venit in direct la "Star Matinal de Weekend", acolo unde a povestit cE tot timpul o simte pe cea care i-a dat viatE alEturi.