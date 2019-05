Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi a afirmat vineri ca situatia creata de anuntul demisiei premierului britanic Theresa May reprezinta "o fundatura perfecta" in care au intrat nu doar majoritatea conservatoare, dar si natiunea britanica, si a adaugat ca ipoteza unui nou referendum pe tema Brexit isi va face tot mai mult loc in dezbaterea publica din Marea Britanie. "Am observat cu totii ca Theresa May a propus Parlamentului de la Londra in trei randuri si fara succes ratificarea acordului pentru Brexit pe care l-a negociat Guvernul sau si blocajul e evident. Nu stiu in ce masura un nou…