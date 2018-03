Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz, compania nationala de transport a gazelor naturale, se poate apuca de azi sa contruiasca cei 479 de kilometri ai gazoductului BRUA care vor traversa Romania, dupa ce firma a primit unda verde de la Ministerul Energiei, entitatea statului roman responsabila pentru elaborarea strategiei…

- In perioada interbelica Romania era o țara eminamente agrara. In anii comunismului s-a dorit o Romanie multilateral-dezvoltata. Dupa evenimentele din 1989, Romania schimba regimul politic și economic, devenind o țara in care importurile joaca un rol preponderent. In ultimii ani Romania se lupta pentru…

- Primavara este tot mai aproape de noi si dovada consta in temperaturile pozitive si tot mai multe zile insorite care ne indeamna sa petrecem timpul in aer liber. Una dintre cele mai indragite activitati in aer liber, de care se bucura atat adultii cat si cei mici, este mersul pe bicicleta,…

- Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila (AMB) Brasov, sub patronajul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, organizeaza cea de-a doua editie a Festivalului International „Gloria Domini - Brasovul Pascal”, unicul eveniment de acest gen din Romania si din Regiunea de Sud - Est…

- Buda: Melescanu sa plece de la conducerea MAE, nu a descifrat bine mesajul de la Bruxelles Eurodeputatul clujean, Daniel Buda, cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, care ”nu are capacitatea de a descifra mesajul ferm de la Bruxelles”, din raportul de tara al CE, unde ”se arata cu subiect…

- Sectorul de litoral alocat pentru amenajarea unei plaje terapeutice, cu accesibilitati pentru persoanele cu nevoi speciale, este oferit pentru beach bar-uri. Organizatia spune ca, in semn de protest, a transmis o petitie catre premierul Viorica Dancila, prin care solicita un control real la ABADL Constanta,…

- Direcția Generala Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene a lansat saptamana trecuta o cerere de propuneri in vederea acordarii de granturi pentru proiecte, in conformitate cu prioritațile și obiectivele definite in programul de lucru pentru 2018…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a refuzat sa comenteze afirmatiile facute de ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, care a numit scuturile antiracheta ale NATO „umbrele gaurite”. Fifor sustine ca Romania este cel mai important pilon de securitate de la Marea Neagra.

- Orasul olandez Amsterdam a fost desemnat pentru a gazdui acest sediu (EMA) care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Romania a ratat șansa de a avea Agenția Europeana a Medicamentului. Despre acest subiect, europarlamentara Norica…

- Autoturismele second-hand , aduse din tarile europene bogate ale Europei , fac obiectul , in ultima perioada , unei campanii de incriminare . Se umple Romania de rable , noxele emise de acestea sunt mai mari decat in cazul autoturismelor noi , sunt un pericol pe roti , reprezinta principalele acuze…

- Agentiile de turism, tour-operatorii si companiile de transport, prezente in aceste zile la Targul de Turism al Romaniei (TTR) de la Romexpo, au venit cu oferte pentru toate buzunarele romanilor, incepand cu cele "soc" de la 1 euro cazarea in insule grecesti, pana la destinatii exotice si croaziere…

- In urma deciziilor Summit-ului NATO de la Varsovia din 2016, desfasurarea de trupe aliate pe teritoriul Romaniei este in plina derulare, intr-un exemplu clar de solidaritate și integrare. Baza din județul Constanța gazduiește activitați comune de instruire ale marinarilor militari romani și americani,…

- „Pot confirma ca problema domniei legii și a luptei impotriva corupției a fost adusa in discuție in cadrul intalnirii de catre Donald Tusk”, a declarat pentru Digi24 , Preben Aamann, purtatorul de cuvant al președintelui Consiliului European. Intalnirea cu Donald Tusk a fost singura care nu a fost…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, i-a primit joi, pe seful Administratiei Prezidentiale de la Tbilisi Giorgi Abashishvili si pe consilierul prezidential de politica externa Tengiz Pkhaladze, aflati in vizita in Romania pentru discutii bilaterale si pentru participarea la ceremonia de…

- Petre Roman a moderat o dezbatere despre „depasirea erorilor tranzitiei post-revolutionare", joi, 22 februarie, in Aula Universitatii Tehnice. Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) a gazduit dezbaterea „Romania in fata provocarilor Europei si a celor globale. Viziune pentru depasirea…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- ”Pentru atingerea acelui moment de decizie finala de investitie pentru productia de gaze din perimetrul Neptun, pe langa elementele tehnice, operationale, de fiscalitate, generate de mediul din piata de gaze, avem nevoie de a prezenta posibilitatea de monetizare a productiei din Marea Neagra. Acest…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, la Bruxelles, dupa discuția cu premierul Viorica Dancila ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. „Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept,…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- Mihaela Buzarnescu isi continua parcursul incredibil in tenisul feminin. Ajunsa pe locul 39 WTA la inceputul acestei saptamani, 'Miki' a fost din nou protagonista unui roller coaster, in primul tur al turneului International de la Budapesta: a invins-o cu 7-6(5), 6-1 pe Lara Arruabarrena (82 WTA),…

- Proveniți din centrul Indiei, in secolul X, romii ar fi migrat impreuna cu familiile spre ținuturile arabe și turce, și apoi in Europa. In secolul XI romii se aflau in Imperiul Bizantin de unde au patruns in sud-estul și centrul Europei (secolele XIV-XVI). Migrația masiva a romilor in Europa a inceput,…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca 1,3 miliarde de euro din Fondurile de Coeziune vor fi investite in modernizarea unei sectiuni a coridorului feroviar de la Curtici, la granita dintre Romania si Ungaria, pana in Constanta, la Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei CE in Romania,…

- Echilibrul puterilor navale la Marea Neagra s-a schimbat, dupa anexarea Crimeei în 2014. Ucraina a dat înapoi, în timp ce Moscova si-a întarit prezenta militara.

- O nava militara americana, distrugatorul USS Ross, va ancora in portul Constanța pentru a participa la activitați comune cu Forțele Navale Romane. Nava a mai fost de trei ori in Romania la diverse exerciții NATO in Marea Neagra.

- 80 000 de elevi si-au echivalat proba de Competente Digitale de la Bacalaureat cu ECDL, pana in 2017. Liceenii care detin ECDL PROFIL BAC nu mai sustin aceasta proba. La fel, elevii care detin certificari de limbi straine recunoscute international, au posibilitatea sa nu mai dea proba de Competente…

- Faptul ca ne-am nascut si am crescut intr-un cadru natural pitoresc, cu munti ce se inalta pana la cer, cu ape limpezi si cristaline, in care se oglindeste cerul, este o binecuvantare. Avem o tara frumoasa nu doar din punct de vedere geografic. Istoria de mii de ani, cultura bogata, obiceiurile…

- Marcel Birsan, centralul partidei FCSB - CFR Cluj, a avut parte de o misiune dificila in prima repriza a meciului de pe Arena Nationala. Prima faza controversata a meciului a avut loc in minutul 20, atunci cand Sebastian Mailat i-a aplicat un cot direct in figura lui Romario Benzar. La un…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor '90 intr-o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook. Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s-a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google.

- Un sfert din vizitatorii straini care s-au cazat in unitatile turistice din tara anul trecut au provenit din Asia, America de Nord si de Sud, dar si Africa, numarul vizitatorilor veniti din aceste zone fiind in crestere, arata datele de la Statistica. Romania a atras anul trecut 640.000…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- O propunere a fermierului ialomițean Arnaud Perrein inflameaza spiritele. Acesta este acuzat ca dorește sa creeze un nou «bir» de 0,5 euro/ha pentru agricultori. Potrivit lui Arnaud Perrein, «suma este o taxa profesionala de reprezentare a fermierilor romani la Bruxelles». Validitatea propunerii a fost…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Politistii de frontiera din Timiș au depistat patru cetateni din Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si care intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei. Irakienii erau ajutați de o calauza siriana. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Fracțiunea parlamentara a PSRM propune Legislativului sa adopte o declarație prin care sa condamne acțiunile unioniste desfașurate la nivel local, comunica NOI.md. Declarația vizeaza în special adoptarea de catre unii aleși locali a asa-numitor „declaratii privind unirea”.…

- Doua grupari navale NATO, care desfasoara exercitii in Marea Neagra alaturi de fregata „Regele Ferdinand” si de dragorul maritim „Lt. Lupu Dinescu”, s-au aflat sambata, in Portul Constanta. Oamenii au putut vizita, timp de trei ore si jumatate, navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, dar si…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune. Fifor afirma ca pe agenda summitului NATO din acest an intentioneaza sa propuna…

- Inainte de Revolutie, unele nave straine au fost abandonate de echipaj, ca urmare a unor furtuni puternice in Marea Neagra, apoi au intrat in posesia statului roman. „Adevarul“ va spune povestea lor.

- Teodorovici: Contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul 600, chiar daca nu este in mod clar mentionat Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie…

- Desfigurarea politicii Nivelul politicii a scazut in multe locuri din lume, ca efect al neoliberalismului ce insoțește globalizarea. Obiective de larg interes public sunt dizolvate, in cazul bun, in chestiuni procedurale, care destrama raspunderea. Oamenii de stat sunt rari, fiind inlocuiți de…

- De la Marea Baltica la Marea Neagra, in primavara anului 1937, domnea acelasi curent de ingrijorare fata de evolutia politica de pe batranul continent. Pe atunci vecine, Romania si Polonia au renuntat la orgolii pentru a relua „Alianta inimilor“ facuta de regele Ferdinand cu liderul Poloniei interbelice.…

- Acum cateva zile, in Romania a avut loc o vizita istorica, aproape trecuta cu vederea din cauza tulburarilor politice interne. Pentru prima oara in 100 de ani de relatii diplomatice, la Bucuresti a sosit premierul Japoniei.

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Este prima ninsoare mai serioasa din aceasta iarna și sunt probleme in multe zone din tara. Pe 3 drumuri nationale nu se poate circula, 50.000 de persoane din 187 de localitati nu au curent electric și toate porturile de la Marea Neagra sunt inchise.

- PepsiCo lanseaza proiectul PepsiCo Go Trendsetter Challenge, prin care invita toți absolvenții din zona Europei si Africii Subsahariene sa-si valorifice abilitațile antreprenoriale si sa identifice urmatoarea directie importanta din industria alimentelor și bauturilor. Anul acesta, proiectul a fost…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- Presedintele Ligii Asociațiilor Producatorilor Agricoli din Romania, Laurențiu Baciu. Președintele LAPAR a participat la o prima intalnire pe tema viitoarei Politici Agricole Comune (PAC), intalnire care a avut loc cu ministrul agriculturii, Petre Daea.

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar relevanta pentru situația dezastruoasa cu care se confrunta Romania și din care aflam care este capitolul la care suntem codașii Europei.Ziarul Financiar: Din grupul statelor foste comuniste din Europa…