Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega (Pro Romania) a facut propunerea ca pe durata președinției Consiliului UE sp fie rezolvata problema egalizarii plaților directe intre fermierii europeni. ”Actualul mandat al Parlamentului European urmeaza sa se incheie in cateva luni. In mai 2019, alegerile…

- Actualul mandat al Parlamentului European urmeaza sa se incheiein cateva luni. In mai 2019, alegerile europene vor aduce o alta configuratie a Parlamentului care se va confrunta cu alte provocari importante, dar cu o situatie institutionala mai clara. Reforma politicii agricole este in plina desfasurare.…

- A abordat prioritațile Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene Seria intalnirilor bilaterale avute de ministrul Petre DAEA, in marja reuniunii Consiliului Uniunii Europene – Agricultura și Pescuit, a continuat și marți, 18 decembrie 2018. Astfel, in cursul dimineții, ministrul Agriculturii…

- Meciul cu Olanda nu e unul decisiv. România se poate califica in semifinale cu victorii în ultimele doua jocuri ale grupei principale, cele contra Spaniei și Ungariei. Spania e deja out de la turneul final, dupa ce a pierdut cu Germania, în timp ce Ungaria are șanse minime și pentru…

- Romania intalnește azi Olanda in grupele principale de la EURO 2018 de Handbal Feminin, de la ora 19.00, in direct pe TVR1 și TVR HD. Ambele echipe pornesc cu cate 4 puncte in grupele principale.

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va restitui fermierilor europeni 444 de milioane de euro, suma care initial a fost dedusa din platile directe pentru 2018 conform reglementarilor PAC (Politica Agricola Comuna) pentru crearea in acest an a rezervei de criza in sectorul agricol, se arata intr-un…

- La sfarsitul acestei luni, pe 30 noiembrie se incheie perioada efectuarii platilor in avans pentru fermierii din Romania. Nu pot beneficia de bani fermierii cu nereguli constatate in urma verificarilor din teren. Pana la sfarsitul acesti luni vor fi autorizati la plata toti fermierii care au depus solicitari…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va restitui fermierilor europeni 444 de milioane de euro, suma care initial a fost dedusa din platile directe pentru 2018 conform reglementarilor PAC (Politica Agricola Comuna) pentru crearea in acest an a rezervei de criza in sectorul agricol, se arata intr-un…