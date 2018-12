Bãcesti, comuna cu populatia cea mai tânãrã din judet TINERET…In comuna Bacesti, aproape 35 la suta din populatie este sub varsta de 18 ani. La polul opus, cea mai imbatranita comuna este Blagesti, cu doar 11,28% din populatie mai tanara de 18 ani.Aproape 20% din populatia judetului Vaslui este formata din copii cu varsta pana in 18 ani. In judetul Vaslui peste 95.000 de [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

- O femeie in varsta de 78 de ani, care a cazut luni seara intr-o fantana cu adancimea de 15 metri, a fost salvata de pompieri, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. Femeia, din comuna Giuvarasti, a fost gasita constienta si a…

- CAUTARI…O femeie in varsta de 84 de ani, din satul Valea Seaca, comuna Tatarani, judetul Vaslui a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. In urma cu doua zile, NECHIFOR ELENA, in varsta de 84 de ani, din satul Valea Seaca, comuna Tatarani, judetul Vaslui, a plecat de la domiciliu si nu [...]

- DESCHIDERE… Miercuri, 21 noiembrie a.c., la ora 15.00, Asociatia „Filantropia Ortodoxa Husi” va inaugura Asezamantul Social „Sfantul Ierarh Nicolae” din comuna Falciu, judetul Vaslui. Evenimentul se va bucura de prezenta Parintelui Episcop Ignatie al Husilor, care va oficia slujba de binecuvantare,…

- Ionica T. in varsta de 51 de ani, din Vaslui, este barbatul gasit mort, joi seara, in fostul bazin de inot de pe strada Badea Cartan.Potrivit IPJ Constanta, cadavrul descoperit in bazinul de inot de pe raza Sectiei 2 Politie a fost identificat in persoana unui barbat, in varsta de 51 de ani, domiciliat…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din satul Feldioara, comuna Tanasoaia, a fost gasit decedat, luni dupa-amiaza, in albia unui parau din localitate, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 29.10.2018, am fost sesizati printr-un apel la 112, despre faptul ca o persoana…

- In Romania, peste 30.000 de copii renunța anual la școala, cei mai mulți din cauza saraciei. Printre micuții care sufera este și Roxana, o copila in varsta de 9 ani din Vaslui. Ea susține ca sunt zile in care se duce flamanda la școala și ca și-ar dori sa manance ”biscuiți”, ”un piure cu carne, o salata”,…

- Ciugud, comuna de la cativa kilometri de Alba Iulia, era falimentara in anul 2000. Primaria strangea doar 70 de mii de lei in buget si avea datorii de 300 de mii. Administratia nu putea plati nici salariile, iar strazile neasfaltate ramaneau mereu in bezna. Acum, comuna e campioana fondurilor europene.…

- Ieri, 12 septembrie 2018, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebeș au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 38 de ani, din comuna Codaesti, judetul Vaslui care lucra ca si ingrijitor de animale la o stana din comuna Ohaba. In sarcina acestuia s-a retinut faptul…