Stiri pe aceeasi tema

- Cercul de educație STEM „Programare cu rabdare” iși continua activitatea și in anul școlar 2019-2020, in care organizatorii vor implica tineri de succes și personalitați din lumea informaticii, matematicii, fizicii etc. Aceștia vor susține prezentari gratuite tuturor elevilor interesați de un viitor…

- Deschis weekendul trecut, restaurantul „Doi Cumetri” va propune un alt fel de petrecere a timpului impreuna cu prietenii ori familia. Situat pe Calea Romanului nr.191, langa baza sportiva „Green Club”, noul restaurant „Doi Cumetri” aduce un ambient nou, pitoresc și autentic. Proiectul a fost realizat…

- Cei mai buni boxeri sub 19 ani ai Romaniei se vor lupta de astazi și pana sambata pentru titlurile de campioni și pentru prezența la Europenele programate in septembrie, in Bulgaria Bacaul iși pune manușile. Și pașește in ring. O face cu ocazia Campionatului Național de Tineret pe care-l va gazdui de…

- Prima borna din Camino de Santiago de Compstela care are o prelungire in Romania, a fost montata in curtea Catedralei Catolice din Iași și a fost binecuvantata chiar de Papa Francisc atunci cand a fost in vizita in Romania la inceputul lunii iunie. Este vorba de un traseu care este marcat de voluntari…

- Plecand de la concluzia ca banii sunt imparțiți de Consiliul Județean (CJ) pe criterii politice, USR Bacau a demarat o campanie de susținere a „bugetarii participative”. Campania se numește „Fara baroni in Bacau”, parafrazand campania anterioara – „Fara penali in funcții publice” -, care a adus USR…

- Trei dintre cele 12 premii caștigate de echipele și individual de profesioniștii companiei Delgaz Grid la competiția din acest an a Trofeului Electricianului de la Iași au revenit concurenților din Bacau. Cele trei premii au fost acordate pentru clasarea pe locurile al doilea și al treilea, al treilea…

- EXEMPLU… Chiar daca, anul acesta, putin a lipsit pentru ca liceenii din Husi sa isi adjudece mult ravnita medie de 10 la Bacalauareat, invatamantul local continua sa aiba toate motivele sa tina fruntea sus! De pilda, sefa de promotie din 2016 de la Colegiul National “Cuza Voda”, Madalina Racovita, studenta…

- Proiect inedit. Primaria din Viena le construeiste romanilor pe banii ei un bloc de locuinte si o biserica. Parintele Emanuel Nutu din Viena a demarat un proiect unic in diaspora, si anume construirea unei biserici, dar si a unui bloc de locuinte destinat romanilor, chiar in apropierea lacasului de…