- O pictura parfumata cu vibrari de violet, așa vedea Bacovia primavara, dar și cu ceva nervi (ei sunt chiar in titlul poeziei), cu astenia care o insoțește de obicei. Versul e foarte potrivit anul acesta, violetul fiind culoarea la moda, superstarul lui 2018. Asta nu trebuie sa insemne defel monotonie…

- Ploaia inghețata se abate asupra Romaniei, acest fenomen meteo periculos urmand sa transforme mai multe orașe din țara in veritabile pationoare. Dupa ninsori și ger, un alt fenomen meteo extrem urmeaza sa loveasca Romania. Este vorba despre ploaia inghețata, cea care se formeaza atunci cand…

- Astazi, la ora 16.00, in Mangalia s a inregistrat 8 grade Celsius, cea mai ridicata temperatura din intreaga tara. Temperaturi cu plus a fost si in tot judetul Constanta.Meteorologii anunta ca, in intervalul 1 martie, ora 23.00 ndash; 4 martie, ora 10.00, temporar vor fi precipitatii in majoritatea…

- Viscolul din ultimele zile nu a dus doar la inchiderea școlilor , ci și la creșterea vanzarilor pentru anumite categorii de produse de sezon, precum lopeți și bocanci, dar și pentru o serie de echipamente auto, precum produse de dezghețare sau lanțuri pentru roți. Romanii au comandat cu 79% mai multe…

- Teatrul Municipal „Bacovia”, din Bacau organizeaza in perioada 15-22 aprilie 2018, cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice – Bacau Fest Monodrame. In afara de cele doua secțiuni cunoscute (Recitalurile dramatice și Concursul de Dramaturgie – Monodrama), anul acesta…

- "Trenurile intra treptat in graficele normale de circulatie. La aceasta ora (8:00) traficul este deschis pe toate magistralele, nu sunt trenuri blocate, circulatia fiind adaptata in continuare la conditiile de iarna", precizeaza compania. Pe de alta parte, CFR Calatori anunta ca in cursul…

- Nu scapam prea ușor de ger și nici de ninsoare. Avertizarea cod portocaliu de ger ramane valabila și astazi, pentru mai bine de jumatate de țara. Iar restul județelor sunt sub o atenționare cod galben de frig. Pana duminica, este cod portocaliu de precipitații mixte și polei, ninsori moderate și vant…

- Deși calendaristic, 1 Martie este prima zi de primavara, trecerea oficiala la primavara s-a facut, in municipiul Brasov, cu temperatura minima de minus 11 grade Celsius, potrivit meteorologului Nicolae Rusan, din cadrul Centrului Meteorologic Regional „Transilvania Sud” Sibiu, citat de MyTex. La Fundata,…

- Centrul Infotrafic anunta, ca nu mai este niciun drum national cu circulatie intrerupta, dupa redeschiderea traficului pe DN 3, Baneasa – Ostrov (judetul Constanta). In continuare circulatia este blocata pe 13 drumuri judetele. cele mai multe din judetul Olt. Centrul Infotrafic anunta ca in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat, valabila de joi, de la ora 23.00 si pana duminica, 4 martie, la ora 10.00.

- „Ie, Romanie” incepe diseara, de la ora 21.15, la Antena 1, și debuteaza ca o aventura rurala al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Banat, Crișana…

- Meteorologii au prelungit pana pe 2 martie avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger valabile la nivelul intregii tari. Prognoza arata ca pana pe 2 martie, ora 20:00, va fi Cod portocaliu de temperaturi extrem de scazute in 29 de judete, inclusiv Municipiul Bucuresti. Gerul va fi persistent,…

- Primavara incepe cu cel mai sever episod de ger din acest an. Valul de aer rece care loveste aproape toata tara este adus de un vartej ce aduce temperaturi artice. „Masa de aer comasata deasupra polului, masa de aer foarte rece, tranziteaza catre latitudini mai sudice”, a explicat Gabriela Bancila,…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub Cod galben. Potrivit unei avertizari meteorologice…

- Sarbatoarea are data fixa de celebrare în acelasi sat, dar variabila de la zona la zona (24 si 28 februarie; 1 si 25 martie), potrivit dictionarului "Panteonul Românesc", Ion Ghinoiu, Ed. Enciclopedica, 2001. Tot în functie de regiune, Dragobetele se mai numeste…

- Termometrele vor arata chiar si -20 de grade, iar innorarile accentuate vor persista si se vor semnala precipitatii pe arii extinse, conform prognozei meteo pentru sambata și duminica data publicitații de ANM. Cerul va fi variabil sambata in vest si nord-vest, iar in restul teritoriului innorarile accentuate…

- Vești nu prea optimiste de la meteorologi! Mai exact, luni o sa ninga in Muntenia dar si la deal si la munte, va fi lapovita in Oltenia si pe arii restranse in Dobrogea, iar in Banat si Crișana va ploua. Maximele vor fi intre minus 3 grade in estul Transilvaniei si 7 grade in Dealurile de Vest.

- Vremea Paște 2018. Anul acesta creștinii ortodocși vor sarbatori Paștele pe 8 aprilie. Inca de pe-acum, meteorologii au facut previziunile pentru acea perioada a anului 2018. In luna aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in sudul, sud-estul si local in vestul tarii si se…

- Ploi și ninsori. Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani Temperaturile vor creste, in unele zone ale tarii, si vor atinge chiar 7-8 grade Celsius in Banat, in Muntenia si in Crisana, in urmatoarele doua saptamani, insa in mai multe zone sunt anuntate ploi, conform prognozei Administratiei…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Dumitru Rusu: …este: teatrul care m-a primit cu brațele deschise; este teatrul care m-a invațat primii pași, ca actor, intr-un teatru profesionist și este teatrul care a știut sa ma faca sa nu-mi doresc un alt teatru! Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastra…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Eduard Burghelea: O cladire cu o istorie frumoasa. I.L.: Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. E.B.: A fost o primire calduroasa, evident ca am fost puțin speriat, era un mediu nou pentru mine, cu o trupa de actori deja coagulata, dar totul…

- Meteorologii anunța ca urmatoarele doua luni vor fi dominate de temperaturi peste medie in anumite regiuni ale țarii. Prognoza meteo pentru intervalul februarie – aprilie mai arata ca primele doua luni de primavara vor aduce precipitații abundente, ce vor depași mediile normale in majoritatea teritoriilor.…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Andi Andriuca: Pentru mine, Teatrul Municipal „Bacovia” este un taram al noilor experiențe și o șansa de a-mi retrai copilaria prin joc și joaca intr-o lume animata, o lume a papușilor vii. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. Am sa incep…

- In cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie) și in primele ore ale zilei de marți (16 ianuarie) pe arii relativ extinse in sudul și sud-estul teritoriului va ninge in general slab cantitativ. Pe litoral vor fi posibile și precipitații mixte și polei. In nord-estul si centrul tarii, in cursul…

- Vin trei zile de iarna adevarata. România va fi lovita de un episod de viscol autentic, iar temperaturile vor scadea pâna la minus 20 de grade. De luni seara, 15 ianuarie, și pâna miercuri, vom avea parte de lapovița, ninsori viscolite, ploaie, în unele zone, polei și intensificari…

- Zapezile, gerul extrem, viscolul și poleiul întârzie sa își faca apariția, deși suntem la jumatatea iernii. Prognoza meteo pentru lunile ianuarie, februarie și martie indica temperaturi apropiate de normalul perioadei, potrivit prognozei de specialitate pentru urmatoarele trei luni,…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este … Beatrice Teișanu: … o rampa de lansare. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest teatru. Am „aterizat” la „Bacovia” in octombrie 2017. Primii pași pe scandura scenei i-am facut cu timiditate și frica din cauza necunoscutului, dar cu o dorința arzatoare…

- Interviu cu Giuseppe Torboli Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Giuseppe Torboli: O a doua și o foarte importanta ocazie de a lucra și de a-mi dezvolta abilitațile de actor și de manuitor de papuși/marionete. Spectacolul cel mai de suflet este? Momentan sunt in cautarea unui spectacol care…

- Vremea se va mentine relativ calda in aceste zile. Joi, cel mai cald va fi in Dobrogea, unde maximele vor ajunge la 16 grade Celsius. Termometrele vor arata 14 grade in Crisana, Oltenia si Muntenia, iar 13 grade in Banat. In Moldova si Transilvania, temperaturile maxime pot ajunge pana la 12 grade Celsius.…

- ANM: Iarna va incepe sa-si faca simtita prezenta abia de anul viitor Foto: pixabay.com Vremea în minivacanța de Craciun a fost deosebit de calda, iar întrebarea care se pune acum este daca de Revelion timpul va ține din nou cu cei care își doresc zile la fel de frumoase.…

- Iata ca a mai trecut un an de cand Teatrul Municipal „Bacovia” și-a reconfigurat identitatea, și-a stabilit noi parteneri, a dezvoltat programe incercand sa atraga cat mai multe segmente de public. Ne-au trecut pragul tinerii din Comanești, Onești, Moinești, din comunele Tatarași, Cleja, Margineni,…

- Astazi, valorile termice se vor situa in jurul celor specifice acestei perioade. Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 …-1 grad in depresiuni si in nordul Moldovei și 5 grade la Drobeta Turnu Severin. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații predominant sub forma de ninsoare…

- Meteorologii au transmis, azi, o informare de ninsori moderate cantitativ la munte și intensificari ale vântului în regiunile sud-estice. În intervalul 17 decembrie, ora 05 – 17 decembrie, ora 20 la munte va ninge, în general moderat cantitativ în Carpații Meridionali…