- Luna mai s-a dovedit a fi una buna pentru micuțele gimnaste de la SCM Bacau pregatite de antrenorii Corneliu Agop, Vasilica Agop, Razvan Dumitru și Mirela Paun. Astfel, in perioada 3-5 mai, echipa de junioare 3 nivel 1 a SCM Bacau a participat la Cupa „Andreea Raducan” care s-a desfașurat la Barlad.…

- Avand un frumos impact si starnind interesul si curiozitatea micilor participanti inca de la prima editie, Atelierul educational „Micul restaurator” a ajuns la a patra editie, reunind an de an peste 400 de participanti, elevi din clasele I-VI. Anul acesta coordonatorul proiectului este Brandusa Manea,…

- Lucrarile de retehnologizare a Statiei de 110 kV Bacau Sud continua prin cofrarea si turnarea fundatiilor pentru echipamentele din zona barelor de 110 kV. In paralel, se lucreaza la amenajarile interioare ale cladirii Corpului de Comanda. Modernizarea stațiilor Bacau Sud și Roman Nord, cuprinse in același…

- Concertul acestei saptamani, de joi, 9 mai, ora 18.30, va fi realizat in colaborare cu orchestra de tineret „Grandissimo’’, iar la pupitrul dirijoral se va afla tanarul și indragitul dirijor, Andreas Mihaița (foto). Solistul serii va fi caștigatorul Concursului Internațional de Pian „Frederic Chopin”,…

- Administrația Bazinala de Apa (ABA) Siret a finalizat lucrarile de intervenție cu echipa de scafandri la acumularea Poiana Uzului, pentru care a fost necesara coborarea nivelului apei in lac. Astfel, a inceput procesul de umplere, pentru refacerea nivelului. Intervenția a fost realizata de echipa de…

- Mai sunt doar cateva ore pana cand vom praznui Invierea Domnului, numita si sarbatoarea Pastilor, adica ziua in care raul si viclenia vor fi lasate deoparte, iimbracand haina adevarului si a bucuriei, este cea mai veche si sfanta sarbatoare a crestinatatii. Este sarbatoarea care a adus omenirii speranta…

- Viața politica și sociala a Romaniei este caracterizata de un paradox: la noi hoțul cel mai mare se da de ceasul morții jurandu-se ca nu a furat nimic și-i arata cu deștu’ pe aia de trebuie sa-l prinda ca ei sunt hoții. Asta nu ar fi nimic, daca aceasta strategie nu ar avea succes la […] Articolul In…

- Bacauanii au primit cu bucurie deschiderea primului magazin Mega Image din oraș, unitate care este situata in zona Orizont, pe str. Marașești nr 104. Supermarketul Mega Image Marașești, cu o suprafața de 350 de metri patrați, este primul deschis in Bacau urmand ca in anul 2019 sa se inaugureze alte…