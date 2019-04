Bacau. Rasturnare de situatie in cazul fetitei disparute Copila in varsta de doi ani despre care s-a aflat ca fusese cautata intreaga noapte, dupa ce mama sa i-a anuntat disparitia la politia bacauana marti seara, in jurul orei 20, a fost gasita. Desi in prima faza s-a crezut ca micuta ar fi plecat din curtea casei parintesti, din Blagesti, Bacau, si a ratacit […] Bacau. Rasturnare de situatie in cazul fetitei disparute is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iubita politistului Bogdan Dumitrescu, cel care, ranit grav in noaptea de 31 ianuarie 2018, si-a pierdut in cele din urma viata pe patul de spital, a fost retinuta, miercuri, 10 aprilie 2019, de procurori.

- Iubita politistului Bogdan Dumitrescu, cel care, ranit grav in noaptea de 31 ianuarie 2018, si-a pierdut in cele din urma viata pe patul de spital, a fost retinuta, miercuri, 10 aprilie 2019, de procurori.

- Rasturnare de situație in cazul batranei din localitatea Leurda, județul Gorj, care a fost concediata dupa ce a aparut la TV. Astfel, la o zi dupa ce conducerea unitații de invațamant a decis sa o concedieze pe femeia care era angajata la varsta de 83 de ani, acum hotararea a fost revocata.

- Fundasul echipei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, in cazul caruia instanta a hotarat sa fie plasat in arest la domiciliu, va ramane totusi in arest, politia contestand decizia de miercuri, relateaza gsp.ro.Potrivit sursei citate, politia a facut apel la sentinta initiala, insa initial nu a avut…

- Fundasul echipei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, in cazul caruia instanta a hotarat sa fie plasat in arest la domiciliu, va ramane totusi in arest, politia contestand decizia de miercuri, relateaza gsp.ro.

- Rasturnare de situație in cazul jurnaliștilor Pro Tv și Realitatea Tv, Ovidiu Oanța și Ionela Arcanu! Din dispoziția premierului Viorica Dancila, ministrul Tudorel Toader a revenit asupra deciziei privind retragerea acreditarilor jurnaliștilor Ovidiu Oanța și Ionela Arcanu pe Justiție, susțin surse…

- Rasturnare de situatie in cazul accidentului de miercuri seara, din localitatea Florești- Stoenești. Daca in prima faza s-a crezut ca tanara moarta, in varsta de 26 de ani, se afla la volan, adevarul este altul.

- Statele Unite au informat Rusia despre condițiile in care Administrația de la Washington ar fi dispusa sa reia discuțiile cu Moscova pe tema Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare (INF), SUA rezervandu-și dreptul sa revoce decizia de retragere din acest acord, au comunicat autoritațile americane,…