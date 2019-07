Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenele meteorologice extreme care s-au produs miercuri, in judetul Bacau, au lasat 21 de localitati fara energie electrica, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu. Localitatile nealimentate sunt Pancesti, Cucova, Scurta, Valea Seaca, Mandrisca,…

- TABARA… Pasionatii de astronomie din judet sunt invitati sa participe, alaturi de Clubul “Perseus” Barlad, la primul star party de astronomie ce va avea loc in perioada 5-7 iulie. Daca in anii trecuti, se desfasura in Rezervatia Naturala Badeana, anul acesta va fi gazduita de satul Poiana, comuna Motoseni,…

- Furtuna din aceasta seara a lasat fara curent electric doua localitați – Stanisesti și Slobozia și a afectat parțiale satele Faraoani și Pralea. In total, sunt nealimentați 5421 de consumatori. Trei linii electrice sunt nealimentate parțial. Actioneaza 2 echipe de la DelGaz Grid pentru identificare,…

- Sunt afectate total de defectiune localitatile Oituz, Ferastrau, Pistoaia, Harja, Nineasa, Bahna, Calcii si Poiana Sarata, iar localitatea Bogdanesti este afectata partial. In total, peste 4.000 de consumatori sunt nealimentati cu energie electrica, a mai mentionat Andrei Grecu. Defectiunea…

- Circulație ingreunata pe DN 11, Poiana Sarata, județul Bacau, in urma codului portocaliu de ploi abundente, anunța DRDP Iași. Luni dupa-amiaza, aversele torențiale au cumulat 40-50 l/mp. Articolul FOTO: Circulație ingreunata pe DN 11, la Poiana... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un accident grav a avut loc vinery dimineața, in județul Neamț, pe drumul national DN 15D Soferul unui autoturism a fost grav ranit dupa ce masina sa a patruns pe contrasens si s-a izbit de un autocamion, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, Georgiana Mosu.…

- Conditiile meteorologice nefavorabile au cauzat probleme in alimentarea cu energie electrica in 11 localitati din judetul Bacau, fiind afectati de intrerupere peste 3.600 de consumatori, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, nu au energie electrica localitatile…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU Fenomene avertizate: grindina de dimensiuni medii și mari, intensificari puternice ale vantului, cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice, averse torențiale ce vor cumula 35…40 l/mp. Interval de valabiliate: 21/05/2019 12:55…