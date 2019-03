Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, duminica, la un depozit de materiale de constructie din localitatea Sascut, judetul Bacau, La fata locului intervin echipaje de pompieri din Bacau si Vrancea, incendiul manifestandu-se pe aproximativ cinci sute de metri patrati informeaza news.ro Inspectoratul…

- Incendiu la un depozit din orasul Sascut, jud. Bacau Foto: Arhiva. Incendiu la un depozit de materiale de constructii din orasul Sascut din judetul Bacau Un incendiu a cuprins, azi, un depozit de materiale de constructii din orasul Sascut din judetul Bacau. Potrivit pompierilor, interventia…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica, la un depozit de materiale de constructii din satul Sascut, aflat la limita judetelor Bacau Vrancea. Focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 500 de metri patrati, informeaza Mediafax. Potrivit Inspectoratului General pentru ...

- In cursul noptii, in jurul orei 01.50 pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani au intervenit in comuna Cimpineanca pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la acoperisul unei locuinte. La locul evenimentului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care una a ramas incarcerata, miercuri seara, pe E85, intre Adjud si Sascut, in urma coliziunii dintre o ambulanta si un autoturism care nu a acordat prioritate la iesirea de pe un drum secundar, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "La iesirea…

- UPDATE: Au ars circa 100 de metri patrati de acoperis din lemn si tavan din rigipis. Cauza probabila: efect termic al unui burlan metalic neprotejat corespunzator fata de materialele combustibile din jur, potrivit ISU. Un incendiu a avut loc in cursul diminetii de marti, 12 februarie, in Piata Izvoare…

- Un copil in varsta de 3 ani a murit, iar fratele acestuia, in varsta de 9 luni, a suferit arsuri grave pe maini, in urma unui incendiu care a izbucnit, miercuri, la locuinta acestora din localitatea Caiuti, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu. Potrivit…

- Pompierii au stins, marti dimineata, un incendiu care a mistuit o hala de aproximativ de 400 de metri patrati, din municipiul Sibiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Cristina Criveanu.