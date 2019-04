Autoritatile bacauane au cautat toata noaptea, fara niciun rezultat, o fetita in varsta de 2 ani, din comuna Blagesti, care a disparut marti de acasa. Dispecerul ISU Bacau a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca pompierii, alaturi de alte forte de interventie, continua cautarile in speranta ca fetita va fi gasita cat mai repede. La actiune participa reprezentanti ai ISU, IPJ, Jandarmerie dar si voluntari de la un club de off-road si localnici. Cautarile copilului au inceput marti seara, atunci cand parintii acestuia au sunat la 112 si au anuntat disparitia. In zona localitatii Blagesti se afla…