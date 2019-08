Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, de 37, respectiv 40 de ani, au murit, in aceasta dupa-amiaza, intr-un tragic accident feroviar, care s-a petrecut la trecerea la nivel cu calea ferata din Lespezi, comuna Garleni, județul Bacau. Caruța in care se aflau cei doi a fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din Pojorata, si-a gasit sfarsitul in dimineata zilei de duminica, 4 august, in urma unui cumplit accident. Evenimentul rutier s-a petrecut la intersectia unui drum comunal din Paltinu cu drumul national 17A.In jurul orei 9.30, o femeie in varsta de 29 de ani, din ...

- O tragedie s-a petrecut pe DN 7, dupa ce un șofer de 51 de ani, din Oraștie, nu a observat o caruța care circula in fața lui și a lovit-o in plin. Barbatul conducea o aututilitara pe sensul de mers Sebeș –Deva. The post Caruța nesemnalizata, lovita in plin. Un om a murit și patru au fost raniți appeared…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de luni spre marți, pe DN 2A, in localitatea Mihail Kogalniceanu, Constanța. O femeie in varsta de 55 de ani a murit, dupa ce a fost lovita in plin de un autoturism proiectat in afara carosabilului, in urma coliziunii cu o alta masina. Șoferita autovehiculului…

- Un barbat si-a pierdut viata, luni dimineata, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un TIR, pe DN 2, in localitatea Racaciuni, judetul Bacau. In urma impactului, o femeie care se afla in autoturism a fost ranita grav, iar soferul TIR-ului a fost si el ranit usor, conform News.ro.Citește…

- O fetita de doar 11 ani a fost lovita de o masina, la volanul caruia se afla un sofer de 53 de ani. Accidentul s-a produs in satul Ursoaia, raionul Causeni.Potrivit oamenilor legii, victima a murit in drum spre spital.

- O femeie in varsta de 41 de ani, profesoara de religie și soția unui preot, de la Biserica ”Sfantul Gheorghe” din Bacau, a sarit din ambulanța ce o transporta la spital, susține Romania TV. Femeia s-a simțit rau și a chemat ajutoare prin 112. Aceasta a primit ingrijiri medicale, iar angajații…

- Grav accident de circulație, in aceasta dupa-amiaza, pe DN1A, in zona cartierului Garcini, din Sacele. Potrivit polițiștilor brașoveni, un atelaj hipo a fost lovit de o mașina. Conducatorul atelajului a fost ranit și transportat la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Polițiștii efectueaza cercetari…