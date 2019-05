Bacău: Au fost inundate circa 50 curţi din comuna Negri Circa 50 de curti din satul Magla, comuna Negri, au fost inundate, marti dimineata, ca urmare a viiturilor produse din cauza cantitatilor mari de precipitatii care au cazut in ultimele 12 ore, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu.



Paraul a iesit din matca, dar apa nu a intrat in locuinte, a mai mentionat sursa citata.



"La fata locului intervin circa 50 de pompieri", a declarat maiorul Andrei Grecu.



