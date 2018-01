Bacardi cumpara producatorul de tequila Patron Spirits pentru 5,1 miliarde dolari

Stiri pe aceeasi tema

- American International Group (AIG) a anuntat luni ca va incheia o tranzactie de achizitie a firmei de asigurari Validus Holdings Ltd. pentru suma de 5,56 de miliarde de dolari, aceasta fiind prima tranzactie pe care o face AIG de la criza din 2008 incoace, relateaza Reuters. AIG va plati…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters. Sanofi va achizitiona…

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- Investitiile globale in energiile regenerabile au urcat anul trecut cu 3%, pana la 333,5 miliarde de dolari, dar sub nivelul record de 360 miliarde de dolari in 2015, arata un studiu publicat marti de analistii de la Bloomberg New Energy Finance (BNEF), transmite Reuters.

- Producatorul american de autovehicule Ford Motor isi va creste semnificativ investitiile in masini electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022 si vrea sa aiba 40 de modele hibride si electrice pana in anul respective, relateaza Reuters. Nivelul investitiilor este semnificativ mai mare…

- Banca de investitii Goldman Sachs Group Inc a estimat vineri ca rezultatele sale pe trimestrul al patrulea vor fi mai mici cu aproximativ cinci miliarde de dolari din cauza reformei fiscale promulgata recent de presedintele SUA, Donald Trump, transmite Reuters. Intr-un comunicat remis Autoritatii…

- Producatorul chinez de telefoane mobile Huawei Technologies Co Ltd se asteapta la o crestere cu 15% a veniturilor sale in 2017, pana la 600 de miliarde de yuani (92,08 miliarde de dolari), se arata in mesajul de Anul Nou publicat vineri de directorul general Ken Hu pe contul de WeChat al companiei,…

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh-slovac Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse…

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

- Concurenta pentru Gamalto a venit dupa un an dificil pentru grupul franco-olandez, in care pretul actiunilor acestuia a fost afectat de avertismentele referitoare la profitabilitate, care au umbrit si tentativa de a reorienta operatiunile de la cardurile SIM pentru telefoane, care catre servicii de…

- O tranzactie a deceniului care opreste dominatia de peste cinci decenii a venerabilului mogul media Rupert Murdoch(86 de ani), dar si o supriza, pentru ca multi se asteptau ca fiii sai, James si Lachlan, sa-i mosteneasca imperiul. Compania Walt Disney va cumpara filme si studiouri de televiziune din…

- Grupul Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator mondial de medicamente generice si totodata cea mai mare companie din Israel, a anuntat joi ca intentioneaza sa elimine 14.000 de locuri de munca la nivel mondial, adica aproximativ un sfert din efectivele sale, in urmatorii doi ani,…

- Grupul Walt Disney Co a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind preluarea activelor din domeniul filmului, televiziunii precum si operatiunile internationale ale grupului 21st Century Fox, controlat de familia Murdoch, pentru 52,4 miliarde de dolari in actiuni, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Gigantul american Apple, care sta pe un munte de cash de peste 250 miliarde de dolari, se afla in discutii pentru achizitia companiei britanice Shazam Entertainment care a dezvoltat o aplicatie mobila de recunoastere a melodiilor pe baza inregistrarii cu telefonul mobil a unei sectiuni din cantec,…

- China finanteaza proiecte in valoare de mai multe miliarde de dolari in Iran, facandu-si drum din ce in ce mai adanc in economia iraniana, in timp ce competitorii europeni depun eforturi sa gaseasca banci doritoare sa le finanteze ambitiile, au declarat oficiali din guvernul si industria iraniene, potrivit…

- Grupul PSA, producatorul Peugeot, care a platit General Motors 1,3 miliarde de euro pentru Opel, vrea ca grupul american sa ii ramburseze jumatate din aceasta suma, dupa ce a descoperit amploarea problemelor legate de emisiile de dioxid de carbon, au declarat surse aproapiate situatiei, transmite Reuters.…

- Conform pretului actiunilor Daimler, o participatie de 5% ar fi evaluata la 4,5 miliarde de dolari. La cererea Geely, reprezentanti ai celor doi producatori auto s-au intalnit in ultimele saptamani la Beijing.Geely a solicitat preluarea unei participatii de 3-5% daca Daimler va…

- China va acorda finantare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare si investitii in Europa Centrala si de Est (CEE), a anuntat, luni, premierul Li Keqiang, transmite Reuters.

- Holdingul american Meredith Corp. intentioneaza sa preia grupul de presa TIme Inc pentru 1,86 miliarde de dolari, au anuntat surse ale companiei. Tine Inc editeaza revistele Time, People, Life. Potrivit pres...

- Capitalizarea bursiera a grupului chinez Tencent Holdings a depasit-o pe cea a Facebook, iar averea directorului sau general, Ma Huateng, este acum mai mare decat cea a fondatorilor Google, Larry Page si Sergey Brin, conform datelor Forbes, transmit BBC, Xinhua si Reuters. Tencent Holdings,…

- Consiliul de Administratie al producatorului american de chipuri pentru dispozitive mobile Qualcomm Inc a respins luni o oferta de preluare in valoare de 103 miliarde de dolari venita de la rivalul Broadcom Lt, apreciind ca aceasta oferta \\\'subevalueaza in mod dramatic\\\' Qualcomm, transmite Reuters.

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depasit recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita în China la 11 noiembrie, înregistrând vineri vânzari de 168,269 miliarde de yuani (25,4 miliarde de dolari), în crestere…

- Valoarea acțiunilor Apple tranzacționate la bursa a atins de curand pragul de 900 miliarde de dolari in mijlocul zilei de tranzacționare. In cazul Romaniei, valoarea PIB este de 186,69 miliarde de dolari, scrie PlayTech.

- Chinezii au și ei parte de Black Friday , doar ca in aceasta țara se numește „Singles Day”. Ziua a debutat spectaculos, dupa cum a anunțat gigantul Alibaba, cunoscut drept Amazon-ul Chinei. In doar primele trei minute, s-au inregistrat vanzari de … 1,51 miliarde de dolari, relateaza Reuters. Alibaba,…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de peste zece miliarde de yuani (1,51 miliarde de dolari), in primele trei minute ale Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, transmit Bloomberg si Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfactia liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii, informeaza…

- Coreea de Sud va cumpara de la Statele Unite armament in valoare de "miliarde de dolari" pentru a face fata amenintarilor dinspre Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, a declarat marti presedintele american Donald Trump, citat de France Presse.Aliat strategic al SUA si gazduind un contingent…

- Prințul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita inca este foarte bogat, deși a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari, transmit Reuters și Bloomberg.Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding — Fondul de investiții saudit pe care l-a inființat Alwaleed…

- Pe piața electronicelor se contureaza ceea ce ar putea fi cea mai mare tranzacție din industria IT. Producatorul american de chipuri Broadcom vrea sa cumpere firma de echipamente de telecomunicații Qualcomm cu o suma impresionanta de bani.

- Producatorul de chipuri Broadcom Ltd a facut luni o oferta de preluare a producatorului de chipuri pentru smartphone-urile Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achiziție realizata vreodata in sectorul de tehnologie, informeaza Reuters. Broadcom ofera 70 de dolari pentru fiecare…

- Rosneft și compania iraniana Național Iranian Oil Company (NIOC) au semnat un acord privind implementarea unor proiecte strategice in Iran, valoarea totala a investițiilor fiind de pana la 30 de miliarde de dolari, a declarat miercuri șeful producatorului rus de țiței, Igor Sechin, transmite Reuters.…

- Valoarea agregat a monedelor virtuale a atins astazi nivelul record de 189 de miliarde de dolari, potrivit datelor disponibile pe Coinmarketcap, fiind echivalenta cu capitalizarea cumulata a bancilor americane Goldman Sachs si Morgan Stanley, scrie Reuters.

- Banca Centrala Europeana (BCE) va reduce la jumatate, din ianuarie 2018, volumul achizițiilor lunare de active, de la 60 de miliarde de euro (50,7 miliarde de dolari) la 30 de miliarde de euro (35,3 miliarde de dolari), diminuand programul sau de relaxare cantitativa (QE), pe fondul redresarii economiei,…

- Coca-Cola a raportat venituri si profituri peste estimari in trimestrul trei din 2017, dupa ce vanzarile au urcat cu 3% in America de Nord, pe fondul majorarii cererii de Sprite, ceai si cafea, transmite Reuters. Compania americana a anuntat ca si-a majorat cota de piata, confirmand astfel…