Băcănia lui Tomiță locul unde gusturile de odinioară sunt adunate pe sprânceană Doi brasoveni, Alina și Ionuț Tomescu, au deschis anul trecut o bacanie cu produse 100% romanesti si naturale intr-unul dintre cele mai noi ansambluri rezidentiale ridicate la poalele Tampei. Bacania lui Tomița este un proiect de familie ce si-a propus sa aduca produse pe mesele celor care le calca pragul, realizate artizanal sau in serie mica, respectiv fructe și legume naturale și proaspete, direct de la producatori mici din țara și nu numai. Bacania livreaza si cosulete cu mancare pentru mese campenesti la birouri, in special pentru cei care lucreaza in corporatii. …de familii, pentru familii… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

