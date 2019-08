Bacalaureatul „de toamnă”: Ultima probă scrisă, astăzi Ultima proba scrisa din cadrul sesiunii august-septembrie a examenului național de Bacalaureat se deruleaza astazi, urmand ca de maine sa aiba loc evaluarea competențelor lingvistice și digitale. Sesiunea „de toamna” a examenului a inceput saptamana trecuta. In 21 august s-a desfașurat proba scrisa la Limba si literatura materna – proba Eb); in 22 august, proba […] Articolul Bacalaureatul „de toamna”: Ultima proba scrisa, astazi apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

