- Absolvenții de liceu susțin, joi, ultima proba a primei sesiuni de Bacalaureat 2019 – proba la alegere a profilului si specializarii. Primele rezultate ale examenului de BAC urmeaza sa fie publicate pe 8 iulie, iar cele finale pe 13 iulie. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat au inceput, luni,…

- Astazi are loc ultima proba scrisa din cadrul examenului de Bacalaureat, cea la alegere a profilului și specializarii. Absolvenții trebuie sa aleaga una dintre urmatoarele materii pentru examen, in funcție de studiile urmate in liceu: fizica, chimie, biologie sau informatica pentru elevii de la profilul…

- In Timiș, miercuri, 3 iulie, 3.851 de elevi sunt așteptați la proba obligatorie a profilului: 2.627 candidați s-au inscris pentru a da examen la Matematica și 1.224 la Istorie. Accesul candidaților in centrele de examen la probele scrise se face in intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui…

