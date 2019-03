Bacalaureat Special 2019. Calendarul Bacului pentru olimpici Mai exact, examenul de Bacalaureat din sesiunea speciala se va organiza in perioada 16 mai – 5 iunie 2019. Pentru a participa la aceasta sesiune a Bacului, elevii trebuie sa se inscrie in perioada 16-17 mai. Lista cu numele fiecarui absolvent de liceu care face parte din loturile nationale de pregatire pentru competitiile internationale pe discipline scolare trebuie sa fie avizata de directorul general al Directiei Generale Invatamant Secundar Superior si Educatie Permanenta, iar lista celor care fac parte din loturile nationale de pregatire pentru competitiile sportive ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

