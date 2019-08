Stiri pe aceeasi tema

- A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 continua luni, 26 august, cu proba scrisa la alegere in funcție de profil și specializare. La aceasta ultima proba scrisa sunt așteptați sa participe 397 de candidați din județul Alba. Primele rezultate vor fi cunoscute marți, 3 septembrie. La aceasta…

- Sesiunea de toamna a Bacalaureatului continua și joi, 22 august, cu o noua proba. In Timiș s-au inscris la aceasta proba doar șapte candidați. Cei șapte candidați vor da astazi proba la Limba Materna, cinci dintre ei la Limba Germana, un candidat va da examen la Limba Maghiara și unul la Limba Ucraineana.…

- Bacalaureat la Limba și Literatura Romana, sesiunea toamna 2019. Cei care nu au reușit in prima sesiune sa fie admiși la examenul la Limba și Literatura Romana din sesiunea de vara au avut ocazia sa susțina din nou examenul, astazi.

- Pentru sesiunea august-septembrie a examenului național de Bacalaureat – 2019, in județul Satu Mare s-au inscris 677 de candidați. Dintre aceștia, 475 candidați provin din promoția curenta, iar 202 candidați provin din serii anterioare. Calendarul examenului național de Bacalaureat sesiunea august-septembrie…

- Din nou emoții pentru absolvenții de liceu. Astazi s-a dat startul probelor scrise din cadrul sesiunii de toamna a examenului de Bacalaureat, cu cea la Limba Romana. Potrivit datelor facute publice de Inspectoratul Școlar Timiș, 650 de candidați sunt așteptați la proba scrisa de astazi. Sesiunea de…

- Miercuri, 21 august, incepe a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019. Din județul Alba sunt inscriși 739 de candidați, majoritatea din zonele Aiud – Ocna Mureș – Blaj. Prima proba este cea scrisa de Limba și literatura romana. Potrivit informațiilor transmise de inspector școlar general IȘJ Alba,…

- Peste 400 de profesori din Alba sunt așteptați miercuri, 17 iulie, sa susțina proba scrisa in cadrul concursului de Titularizare 2019. Primele rezultate vor fi cunoscute in 23 iulie, iar cele finale, dupa contestații, in 30 iulie. Accesul candidatilor in salile de concurs este permis in intervalul 8.00-9.00.…

- Prima sesiune a examenului de Bacalaureat se incheie astazi cu proba scrisa la alegere a profilului si specializarii. Primele rezultate vor fi afisate pe 8 iulie la ora 12.,00, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 12.00…