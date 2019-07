Bacalaureat 2019 – Rezultatele din Neamț Primele rezultate ale examenului de bacalaureat din acest an sunt afișate astazi, 8 iulie, pana la ora 12, in centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro . Tot astazi se vor putea depune și eventualele contestații, in intervalul orar 12-16, acestea urmand a fi soluționate in perioada 9-12 iulie. Rezultatele finale ale ediției 2019 a bacalaureatului vor fi anunțate pe 13 iulie. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ: sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale; sustinerea tuturor probelor scrise… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

