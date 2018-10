Bacalaureat 2019. Recomandari de la specialisti pentru fiecare proba scrisa Ce sa mai faca? Cum sa se mai imparta? Si, mai ales, cum il puteti ajuta? In primul rand, luati-i de pe cap grija Bacului. Desigur, nu puteti sa invatati in locul lui, dar pentru fixarea si recapitularea materiei puteti sa ii oferiti cele mai eficiente culegeri pentru Bacalaureat ...click aici pentru detalii despre toate culegerile >> Se stie ca recapitularea materiei are un randament maximum atunci cand sunt folosite exercitii practice, iar culegerile de teste rezolvate ofera eficienta 100%. Toate culegerile pe care vi le recomandam ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sfert dintre candidatii inscrisi la ultima proba scrisa a bacului, cea la alegere a profilului si specializari, au spus „pas" testarii.Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Scolar Suceava, „din cei 860 de elevi inscrisi pentru a sustine proba, au fost absenti 217, iar 643 ...

- Ultimul hop pentru absolvenții de liceu care s-au inscris la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat. Astazi are loc proba la alegere a profilului și specializarii, ultima proba scrisa. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Timiș, in total, sunt așteptați in salile de examen 988…

- Joi se va desfasura ultima proba scrisa a examenului - proba la alegere a profilului si specializarii. Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A) se desfasoara in zilele de 24 si 27 august si este urmata de evaluarea competentelor in limba materna (proba B) in…

- Candidatii la cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat vor sustine joi ultima proba scrisa, cea la alegere a profilului si specializarii.Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana proba A se va desfasura in zilele de 24 si 27 august si va fi urmata de evaluarea…

- Absolventii de liceu au continuat miercuri testarile in cadrul examenului de Bacalaureat 2018, sesiunea a doua, cu proba scrisa obligatorie a profilului: Matematica sau Istorie. Candidatii au avut trei ore la dispozitie pentru rezolvarea subiectelor. Testarile la Matematica sunt pentru profilul real…

- Sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat continua astazi cu proba obligatorie a profilului. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Timiș, la cea de-a treia proba scrisa a BAC-ului s-au inscris 907 candidați, dintre care 801 vor fi evaluați la Matematica, iar 106 la Istorie. Luni s-a…

- Miercuri se va desfasura cea de a treia evaluare scrisa din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea a II-a. Astfel, candidatii care au studiat la Profilul Real vor da proba la Matematica, iar cei care au terminat Umanul vor sustine examenul la Istorie.