Stiri pe aceeasi tema

- 30,62% din totalul candidaților covasneni care au susținut probele de Bacalaureat național, sesiunea august – septembrie, au promovat examenul, conform rezultatelor inainte de contestații. Potrivit informațiilor postate ieri pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, la aceasta sesiune…

- Rata de promovare la prima sesiune a examenului de Bacalaureat național a crescut, dupa soluționarea contestațiilor, ajungand de la 58,41 %, la 60, 68%, conform rezultatelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Potrivit informațiilor postate pe site-ul Inspectoratului Școlar…

- Un numar de 932 de absolvenți au fost repartizați in invațamantul liceal de stat, in județul Covasna, in prima etapa, conform rezultatelor anunțate vineri, 12 iulie. Ministerul Educatiei Nationale a publicat vineri, 12 iulie, la ora 8:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate…

- Un numar total de 423 de contestații au fost depuse in județul Covasna, luni, 8 iulie, dupa afișarea rezultatelor la examenul național de Bacalaureat – sesiunea iunie- iulie 2019, peste jumatate fiind la proba de limba și literatura romana. Conform informațiilor oferite ieri de catre conducerea Inspectoratului…

- Numar record de contestații, dupa afișarea rezultatelor inițiale ale Examenului de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie. 900 de note au obținute de catre candidați au fost contestate, imediat dupa afișarea rezultatelor. Cele mai multe au fost inregistrate la proba E)a), cea la Limba și literatura…

- Proiectul CAMARO-D (Cooperare pentru practici avansate de management a impactului utilizarii terenurilor asupra regimului apei in bazinul hidrografic al Dunarii), este un proiect cofinanțat din fonduri europene (ERDF, IPA) prin Programul Transnațional Dunarea 2014-2020, fiind derulata in perioada ianuarie…

- Aproape 200 de lucrari au fost contestate marți, in urma afișarii primelor rezultate la Evaluarea Naționala, de catre elevii covasneni, cele mai multe fiind inregistrate la limba și literatura romana. Conform informațiilor oferite de conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, la nivelul…

- Despre evenimentele care au avut loc in ultima vreme la Cimitirul de la Valea Uzului s-au scris multe, și bune, și rele, adevaruri și minciuni și cu siguranța mult timp de-acum incolo se va mai vorbi pe aceasta tema. La tot pasul, oriunde mergi, auzi șușotindu-se pe acest subiect. Facebookul e ticsit…