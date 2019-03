Bacalaureat 2019. Modele de subiecte la Limba Romana - filiera teoretica, profil real Testele de mai jos sunt extrase din culegerea Teste rezolvate bacalaureat la limba si literatura romana - profil real. Folositi culegerea pentru o pregatire rapida si eficienta ...click aici pentru detalii despre culegere >> Testul nr. 1 SUBIECTUL I (50 de puncte) Citeste cu atentie textul urmator: "Cartile ne seamana. Uneori faima le precede, iar atunci cand le cunoastem indeaproape ne dezamagesc. Alteori descoperim ca gura lumii le nedreptateste ingrozitor. Ne enerveaza de la un capat la altul, le socotim proaste, ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Subiecte Simulare Bac 2019 Edu.ro. Modele de subiecte la Limba și Literatura Romana pentru elevii de clasa a XII-a și ce trebuie sa știi. Afla pe a1.ro, materia pe care trebuie s-o pregateasca elevii la Simularea de la Bacalaureat 2019.

- Testele de mai jos sunt extrase din culegerea Evaluarea Nationala. Culegere teste rezolvate limba romana clasa a IV-a (...click aici pentru detalii despre culegere >>) Testul 1 S-a dus zapada alba de pe intinsul tarii, S-au dus zilele Babei si noptile vegherii. Campia scoate aburi; pe umedul pamant…

- Simulare Bac 2019 incepe luni, 18 martie, conform calendarului Ministerului Educației. Anul acesta, elevii claselor a XI și a XII-a susțin simularile la Bacalaureat. Calendar, subiecte și ce trebuie sa știe elevii.

- Pentru o pregatire eficienta, va prezentam mai jos doua modele de subiecte pentru Bacalaureat 2019, proba orala, impreuna cu rezolvarile aferente. Modelele de subiecte pentru Bacalaureat 2019 – proba orala sunt extrase din culegerea BACALAUREAT Proba orala — TESTE REZOLVATE la Limba si Literatura romana…

- In perioada 18-29 martie, elevii din clasele XI-XII si XIII participa la simularea examenului de Bacalaureat 2019. Vor avea posibilitatea sa-si testeze competentele prin testari scrise, inainte de examenul din vara. “Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național se organizeaza pentru…

- Va prezentam un model de subiecte la Limba Romana pentru Evaluarea Nationala 2019. De asemenea, la final gasiti rezolvarile, cu ajutorul carora elevii se pot verifica. Modelul de subiecte pentru Evaluarea Nationala 2019 a fost extras din culegerea Evaluarea Nationala - Culegere de exercitii rezolvate…

- Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020 a fost aprobat prin Ordinul MEN 4829/2018, intrat in vigoare din septembrie. Repartizarea computerizata a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face intr-o singura etapa. Calendar școlar anul…

- Examenul de Evaluare Nationala 2019 pentru absolventii de clasa a VIII-a incepe in 18 iunie, iar primele rezultate vor fi cunoscute in 25 iunie. Inscrierea candidatilor la examen se face in perioada 3 – 7 iunie 2019. Cursurile pentru clasa a VIII-a se vor incheia vineri, 7 iunie 2019. EVALUARE NATIONALA…