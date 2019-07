Stiri pe aceeasi tema

- Liceenii care au promovat examenele de corigențe se pot inscrie, vineri, pentru a doua sesiune a Bacalaureatului 2019, potrivit datelor calendarului Ministerului Educatiei Nationale. Probele din sesiunea de toamna a BAC-ului se vor desfasura intre 21 august si 3 septembrie, anunța MEDIAFAX.Toți…

- Probele scrise ale examenului national de bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2019, au inceput, cu testul de Limba si literatura romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Elevii de la profilul uman au avut de ales la subiectul al treilea o poezie scrisa de Tudor Arghezi…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ca rata de reusita este de 85% la sesiunea speciala e examenului national de Bacalaureat, organizata pentru absolventii de liceu aflati in pregatire sau in etapele de selectie pentru loturile pentru olimpiadele internationale pe discipline, cat si la diverse…

- De astazi 27 mai 2019, au inceput inscrierile pentru sesiunea din vara a Bacalaureatului, care se vor incheia vineri, 31 mai 2019. Tot vineri se incheie si cursurile pentru elevii clasei a XII-a. Inscriere Bac 2019: acte necesare pentru candidatii din sesiunea curenta Pentru candidatii…