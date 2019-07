Bacalaureat 2019. Elevii au lansat o petitie pentru mai multe puncte din oficiu: "Subiectele sunt de M1, nu de M2"

Stiri pe aceeasi tema

- Frauda masiva la bac in Franța. Peste 200 de elevi ar fi avut subiectele inaintea examenului Sunt banuiti ca, in ajunul probei la matematica au facut rost de subiecte si le-au distribuit cu ajutorul unei mesagerii criptate. Exista banuiala ca examenul ar fi fost fraudat de mai mult de 200…

- Astazi s-a desfașurat ultima proba a examenului de bacalaureat. Pe grupul de Facebook Bacalaureat 2019, cu peste 2.000 de persoane inscrise, in toate aceste zile a aparut urmatorul anunț: „Avem urmatoarele subiecte plus barem la un preț accesibil: Anatomie (Biologie), Chimie, Fizica, Logica, Geografie“.…

- La proba de Limba si Literatura Romana desfasurata ieri, 1 iulie 2019, elevii de la profilul Uman, care sustin examenul de bacalureat la Colegiul National ”Inochentie Micu Clain” din Blaj au primit de doua ori subiecte gresite. Elevii de la profilul Uman au primit la inceputul probei de examen un set…

- Peste 130.000 de elevi, din care aproximativ 20.000 din promoții anterioare, sunt așteptați sa suțina, in aceasta saptamana, probele scrise din cadrul primei sesiuni a Bacalaureatului. Iar startul pare sa nu fi fost tocmai ușor. Elevii care au susținut luni proba scrisa la Limba romana, in…

- Elevii absolvenți de clasa a XII-a susțin luni, 1 iulie 2019, proba scrisa la Limba și Literatura Romana, de la Bacalaureat 2019. Subiectele la Bac 2019 vor avea un nivel mediu de dificultate, iar timpul de efectuare este de trei ore. Noi va oferim modele de subiecte la Limba și Literatura Romana, publicate…

- Barem Matematica Evaluare Naționala 2019. Ministerul Educației a publicat la ora 15.00 baremul de corectare pentru subiectele la matematica la Evaluare Naționala 2019 Elevii de clasa a VIII au primit la primul dintre subiectele la matematica la Evaluare Naționala 2019 mai multe exerciții constand in…

- Ministerul Educației a publicat pe portalul edu.ro subiectele și baremele la limba și literatura romana, simularea evaluarii naționale urmand sa continue cu proba la matematica. aici Elevii de clasa a VIII-a au inceput marți simularea pentru evaluarea nationala 2019, prima proba fiind de limba romana.…

- Elevii din clasa a VI-a vor da testari de Evaluare Nationala, miercuri și joi. Notele nu se trec in catalog, insa rezultatele sunt utile pentru elevii, parinti si cadre didactice. Subiectele sunt concepute de Ministerul Educatiei. Obiectivul evaluarii de la clasa a VI-a este preorientarea școlara a…